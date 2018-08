Empatan Dorados y Águilas a cero goles

La falta de experiencia le cobró factura al América que no pasaron del cero ante el Gran Pez

América y Dorados no se hicieron daño y ofrecieron pocas emociones en la Copa MX.

Con un cuadro alternativo en el que predominaron los jóvenes y que fue arropado por integrantes del cuadro titular como Agustín Marchesín, Víctor Aguilera y Cecilio Domínguez, la falta de experiencia le cobró factura a las Águilas que no pasaron del cero ante el Gran Pez.

Pese a que los azulcremas dominaron en los primeros minutos con jugadas individuales de Domínguez, la falta de comunicación y de contundencia evitaron el tan ansiado gol de la victoria.

Henry Martín, quien fue de los más participativos a la ofensiva, tuvo dos oportunidades claras para matar a los locales, pero la buena actuación del arquero Gaspar Servio evitó la caída de los suyos.

En el segundo tiempo, Miguel Herrera echó mano de Oribe Peralta, quien entró de cambio por el canterano de 21 años Iván Moreno en busca del ansiado gol, y estuvo a punto de encontrarlo, pero nuevamente el portero Gaspar salvó su arco.

Cuando América adelantó sus líneas, el Gran Pez le jugó al contragolpe. El recién ingresado Facundo Daniel Juárez recibió el balón desde medio campo y en el mano a mano con Marchesín, el arquero americanista no le dio oportunidad de rematar y ganó la partida.

Los locales apretaron en los últimos minutos, pero la precisión tampoco estuvo de su lado.

Con la igualada, ambos equipos llegaron a cuatro unidades, pero América continúa en la primera posición del Grupo 7 por mayor diferencia de goles, con +3, por +1 de Dorados.