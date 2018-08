Descarta José Manuel pleitos familiares tras la muerte de Joan Sebastian

El intérprete del regional mexicano aseguró que el secreto para mantener esa relación en paz es la honestidad

El cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, dijo que no tiene problemas con sus hermanos, sino que son relaciones normales, como las de cualquier familia.

“Es una relación que no es mala, no estamos peleados, simplemente es una relación normal de varios personas que no crecieron en la misma casa, que son medios hermanos y que poco a poco se solucionan esos desacuerdos que se van teniendo.

“En general, es la misma relación que existía antes de morir mi padre y después de”, afirmó Figueroa en entrevista.

Y añadió que no hace caso a los chismes que se ventilan en algunos medios de comunicación.

“En mí no afecta nada porque trato de no ver los programas de chismes y cuando repiten tanto con lo mismo, le cambio, por eso a mí no me afecta”, expresó.

“Yo siempre he tratado de ser una persona honesta, ser muy directo con lo que digo así he tratado de manejar mi carrera y mi vida, soy horrorosamente franco”, dijo.

Por otro lado, ante la supuesta demanda que existía en contra de Universal Music por un disco que debía “El Rey del Jaripeo”, Figueroa aclaró que no hay tal y que llegaron al acuerdo que se le entregaría un disco llamado “Volví Pa’l Pueblo” para su próxima distribución.

Paralelo, Sony Music también distribuirá un disco del originario de Juliantla, del cual Figueroa será el productor.