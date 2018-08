Caitlyn Jenner desea convertirse en una villana de Marvel

Caitlyn Jenner busca sacar provecho de su fama y así cumplir uno de sus sueños: ser una villana de Marvel.

“En una película de Marvel, quiero interpretar a la mujer más desagradable que hayas visto en tu vida”, dijo la ex atleta en entrevista con Variety.

“Tienen a la reina malvada o la dama malvada. Solo haz el maquillaje y el atuendo y obtendrás la voz profunda”, agregó.

No es la primera vez que Caitlyn siente el deseo de convertirse en actriz, en el pasado audicionó para un papel de Superman, el cual se lo ganó el fallecido Christopher Reeve.

No obstante, el rechazo no le entristeció por mucho tiempo ya que al final se dio cuenta que no estaba hecho para él.

“Fue demasiado para mí. Me hubiera convertido en el hombre más machista del mundo y ese no soy yo. Ni siquiera está cerca de ser yo…Es por eso que quiero jugar a esa perra malvada. Puedo interpretar a esa chica”, finalizó.

Fuente: SDP noticias