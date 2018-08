Acribillan a ex Alcalde de Tamaulipas

Francisco Escobar Rosales fue agredido por un sujeto dentro de las instalaciones de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales

Francisco Escobar Rosales, ex Alcalde priista de Ocampo, Tamaulipas, fue ejecutado a balazos en la ciudad de El Naranjo, en San Luis Potosí.

El ex Munícipe, que ocupó el cargo en el periodo 2002-2004, fue agredido por un sujeto dentro de las instalaciones de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), donde hace un mes asumió la titularidad.

De acuerdo con medios locales, el homicidio ocurrió con un arma corta cuando un sujeto ingresó a las oficinas ubicadas en la Avenida Jorge Pasquel, en la Colonia Centro.

Tras el ataque, autoridades locales resguardaron el perímetro que se encuentra cercano al Palacio Municipal, en esta región del noroeste de la entidad.

La Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) condenó el crimen del cual ni autoridades de San Luis Potosí, ni de Tamaulipas han emitido información oficial.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Francisco Escobar Rosales, ex Alcalde de Ocampo, Tamaulipas”, tuiteó Anac sobre el incidente en la Huasteca potosina.

Este hecho se suma al hallazgo del cuerpo de Genaro Negrete Urbano, Alcalde de Naupan, Puebla, quien fue encontrado tirado en un camino de Tulancingo, Hidalgo.