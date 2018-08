‘La Niñera’ se reúne con su madre

La nostalgia llega en cuanto alguien menciona a La Niñera (The Nanny), aquella serie que se transmitió en televisión de 1993 a 1999. Muchos la conocimos a través de TV Azteca.

De vez en cuanto la exitosa comedia sigue transmitiéndose y las risas no disminuyen, se multiplican y por ello nos encanta saber que la señorita Fran y su madre Sylvia se reencontraron.

Así es, Fran Drescher y Renée Taylor tuvieron un encuentro durante la presentación de la obra teatral My Life On a Diet, el domingo por la noche en el Theatre at St. Clement’s Church en la Ciudad de Nueva York.

Fuente: SDP noticias