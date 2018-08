Inicia hoy registro para aspirantes

Los interesados en concursar por el cargo de tesorero, contralor, director de Infraestructura, de la Policía o de Oficialía Mayor, deben registrarse a partir de este día

A partir de hoy a las 08:00 horas, integrante del Comité Seleccionador de funcionarios municipales que habrán de acompañar a Célida López durante la próxima administración pública en Hermosillo, podrán registrarse como aspirantes.

Los cargos a seleccionar son cinco, mismos que habrán de encabezar las dependencias municipales de Tesorería, Contraloría, Dirección de Infraestructura, Policía Preventiva y Tránsito, así como Oficialía Mayor.

El proceso de registro será del 7 al 17 de agosto, en horario de 08:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, donde los ciudadanos podrán presentar su propuesta de manera física, así como por medio de un USB o CD, donde se incluya el currículo y el perfil de la persona.

Posteriormente al 17 de agosto, se tendrá un proceso de entrevistas que se extenderá hasta el 24 de agosto hasta las 15:00 horas, para culminar con el proceso de selección.

Para el 10 de septiembre el Comité seleccionador ya habrá de tener sus propuestas listas, mismas que presentarán a la Presidenta Municipal electa, quien será la que tome la decisión final.

Cabe recordar que quienes coordinaron los subcomités participantes fueron Carlos Mijares a Tesorería, Alejandro Félix al de Contraloría, de igual forma Rafael Cabanillas al de la Dirección de Infraestructura, Samuel Mendoza a Oficialía Mayor, mientras que Jesús Molina hizo lo propio con Policía Preventiva y Tránsito.

En general son entre nueve y 12 requisitos los que se pedirán, los cuales serán distintos según la dependencia de la que se trate, puntos que podrán ser verificados a través de las redes sociales en twitter como Comité Selección y en Facebook como Comité Seleccionador Hermosillo.

Entre los requisitos se encuentran ser ciudadanos mexicanos, no contar con antecedentes penales, no haber sido condenados por algún delito, como algunos de los que marca la ley, en tanto otros fueron adicionados por los sub comités, como tener experiencia, en algunos casos contar con cierto nivel de estudios, áreas de conocimiento, vocación de servicio, solvencia moral, entre otros.