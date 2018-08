Hallan ocho cuerpos en Ensenada y Tecate

La violencia permeó a los municipios de Ensenada y Tecate, donde fueron hallados ocho cuerpos, entre ellos el de un menor de siete años.

La tarde de ayer, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que investiga los homicidios de dos adultos y un menor de edad, ocurridos este domingo a las 17:41 horas en las inmediaciones del Rancho La Sierrita, a la altura del kilómetro 70 de la carretera Ensenada-Tecate, delegación Francisco Zarco, municipio de Ensenada.

De acuerdo con el reporte, el cadáver de Luis Humberto Buenrostro Carrillo, de 58 años, fue ubicado sobre la terracería a cinco kilómetros de la vía.

A 170 metros del primer cuerpo, se encontró al sobrino de Buenrostro Carrillo, Abraham Archivaldo Acosta Buenrostro, de siete años, y a cuatro kilómetros de ese sitio se localizó a Ada Lilia Buenrostro Carrillo, de 55 años, madre del menor.

Los cadáveres presentaban lesiones de proyectil de arma de fuego a simple vista, señaló la PGJE.

Además, a las 18:53 del domingo fueron hallados cinco cuerpos en estado de descomposición en la calle de La Cava, parte alta, en Tecate; uno de ellos estaba desnudo.

La autoridad no proporcionó la identidad de las víctimas.

Reclama alcaldesa liberación

En conferencia de prensa, la Alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, lamentó los crímenes y dio a conocer que la Policía Municipal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvo a tres personas, quienes fueron liberadas por un juez.

“En una respuesta irónica, cuando la Policía Municipal, acompañada del Ejército, hace tres detenciones importantes a bordo de un mismo vehículo con armas de fuego, fueron puestos en libertad, uno, sin ninguna consecuencia jurídica, vinculados a proceso, pero en libertad”, dijo.

“Hago hincapié que este gobierno municipal exige a las autoridades federales, sobre todo a las judiciales, hacer su papel apegado a un sentido social, a un sentido donde el pueblo sea la prioridad”.

Aclaró que se ha cumplido con el sistema judicial impuesto en la ley.

“Cada paso del sistema lo estamos siguiendo como primer respondiente, vinculados con la PGJE, y la Procuraduría General de la República, sin embargo, donde ya nosotros no tendríamos ni siquiera acercamiento es con los jueces”, expuso.

“En esta ocasión vemos los contrastes, mientras que un juez libera, otros se dedican a victimizar, mientras no tengan el sentido social seguiremos así, muchas armas de fuego circulando en los municipios no sólo en Tijuana”, reprochó.