Hace Tri femenil historia en Mundial, vence a Brasil

Es la primea ocasión que México doblega a las brasileñas en un juego oficial

La Selección Femenil hizo historia al vencer 3-2 a su similar de Brasil en el arranque de las acciones del Mundial Sub 20, que tiene lugar en Francia.

Esta fue la primera vez que el Tri doblegó a las brasileñas en un encuentro oficial, ya que en el 2008 y en el 2002, el conjunto nacional resultó goleado.

México inicio con un gol de vestidor al sorprender a las brasileñas con una anotación de la delantera de Tigres Femenil, Katty Martínez, quien aprovechó un pase de Jimena López para entrar a velocidad al área penal, donde se quitó a la portera para anotar sin problemas.

Sólo que la verdeamarela no se dejó amedrentar y respondió rápidamente al 5′, por conducto de Kerolin, quien dejó sin oportunidad a la portera Emily Alvarado.

Esta anotación cayó mal en el ánimo de la escuadra nacional, quien comenzó a perder balones y cedió el control del partido al conjunto sudamericano.

Al 16′, apareció nuevamente Kerolin para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1 con una excelente definición clavando el esférico en el ángulo superior derecho, luego de un servicio de Victoria.

El descanso de medio tiempo le vino de maravilla a la escuadra dirigida por Christopher Cuéllar, ya que ajustaron posiciones y el Tri pronto encontró el empate.

Al 50′, Jacqueline Ovalle, también jugadora de Tigres Femenil, prendió el balón para poner el 2-2 al ángulo superior izquierdo.

Y totalmente inspirada, Ovalle volvió a hacerse presente en el marcador pata darle la vuelta y anotar al 62′ el 3-2.

México aguantó la embestida de la canarinha y mantuvo el orden para tener a raya a las rivales.

En el tiempo de compensación, se marcó penal en contra del Tricolor y cuando se pensaba que llegaría el empate, Victoria falló desde los once pasos, haciendo que estallara el júbilo de parte del cuadro nacional.

El siguiente encuentro será ante Corea el 8 de agosto.