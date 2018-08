Existen algunos interesados en afectar imagen de Sonora

La mayoría de los que habitamos esta ciudad y estado, queremos que nos vaya bien en todos los sentidos, desde la seguridad, empleo, infraestructura y un largo etcétera que garantice el buen desarrollo de nuestros hijos, sin embargo, parece que hay algunos interesados en lo contrario y están poniendo algunas zancadillas a las autoridades.

Al empezar este trienio municipal, los grupos políticos se enfocaron en desacreditar al exalcalde Manuel Ignacio Maloro Acosta, responsabilizándolo del deterioro de la ciudad, a pesar de que cuando se recibió la administración Hermosillo estaba destrozado y tras unos meses se empezó a notar el cambio, sin embargo, ellos no lo vieron.

Continuó la administración, se ridiculizaron obras, se cuestionaron otras, “se vendió” la idea de que el municipio estaba peor que antes, cuando no es así, y luego vinieron los problemas orquestados por el Sindicato de Trabajadores del Municipio, que curiosamente en cuanto pasó el proceso electoral, dejaron de manifestarse… Ni siquiera saben despistar.

Y ahora están enfocando sus baterías en el gobierno estatal, tratando de crear un clima de ingobernabilidad, y magnificando los casos de violencia entre delincuentes, a fin de crear esa sensación de temor entre la población.

Lamentablemente, las redes sociales, se han convertido en aliados de ese grupo de personas que empiezan a sembrar sicosis, con tanta ligereza que con total desvergüenza usan videos de otras latitudes para tratar de generar ese clima de inseguridad y temor en la entidad.

Efectivamente, hay casos de violencia, sobre todo en el sur de Sonora, sin embargo, a la fecha no ha habido víctimas inocentes de estos hechos, como ocurrió en años anteriores, esto es, se están matando entre delincuentes y aunque no es lo ideal ni lo deseable, lo bueno es que, insistimos, son hechos entre ellos no entre gente de bien.

Es decir, ahora están enfocando las baterías en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich, ya que se ven los logros, reconocidos no solo en Sonora, sino en el país y el extranjero, como se observó en la reciente edición de la revista Forbes.

Asimismo, la calificadora Moodys, destaca que gracias a las medidas implementadas por la mandataria se mejoró la calificación de la deuda, esto es, se está trabajando y se está dando resultados que algunos están enfocados en desmerecer, lo que denota el temor que tienen al crecimiento como líder de la mandataria sonorense.

Vándalos agarran “de su cuenta” a Agua de Hermosillo

Nuevamente vecinos del norte de la ciudad se quedaron sin el servicio del vital líquido, lo que es sumamente difícil, sobre todo con estas temperaturas de más de 40 grados que estamos padeciendo y todo porque los vándalos han agarrado “de su cuenta” a Agua de Hermosillo.

Y es que por segunda ocasión en tres días, los delincuentes vandalizaron los pozos ubicados en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, en donde la vigilancia le está quedando muy mal a la comunidad.

Apenas el sábado se había reinstalado el equipo dañado en los citados pozos cuando este lunes de nuevo se dio a conocer que los delincuentes habían hecho de las suyas en el lugar, que si ya se sabe que “está en la mira” no entendemos porque no se ha reforzado la seguridad en el sitio para evitar este tipo de perjuicios de los vecinos del centro y norte de la ciudad.

De ahí que las autoridades municipales que encabeza Angelina Muñoz, consideren que hay una especie de boicot en su contra, pero lo malo que los que pagan las consecuencias son los hermosillenses, que estamos mucho más allá de cualquier interés político o de grupos.

