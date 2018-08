jAutomovilistas sufren para salir de estacionamiento de Galerías

El ataque a un hombre cuando salía del centro comercial Galerías Mall, puso de manifiesto, además de la obvia inseguridad, que la colocación de barras de cobro solo entorpece la salida de vehículos y en caso de una real emergencia, quien sabe cómo nos hubiera ido.

Como usted está enterado, la noche del sábado fue baleado un hombre cuando salía del citado comercio denominado pomposamente “mall” como si estuviéramos en Estados Unidos, pero así somos de igualados, y el punto es que quienes estábamos en el interior tardamos una hora para poder salir del establecimiento, muchos batallando con niños.

Pero además, en el interior se activó la alarma contra incendios y la mayoría desobedeció la misma, porque ni siquiera sabían “qué era ese ruido”, lo que denota que nos falta muchísima cultura en el rubro de protección civil.

Y tampoco hubo personal del centro comercial que indicara qué estaba pasando, porqué se activó la alarma, si en todo caso el hecho fue en el exterior y mucho menos se contó con quien guiara a los clientes que estábamos en el interior… en poca palabras si hubiese habido un incendio mal nos habría ido.

En mi caso andaba en compañía de siete menores, entre los dos y once años, junto a cinco adultos, quienes de inmediato nos dimos a la tarea de salir del lugar, mientras veíamos al resto de las personas sin saber qué pasaba y sin la menor intención de dejar lo que estaban haciendo para salir.

Se hacen laaaargas filas para pagar el estacionamiento

El pago de estacionamiento en el multicitado centro comercial es otro problema, porque son insuficientes las terminales colocadas, por lo que el sábado las filas eran enormes, tanto cuando llegamos, como cuando nos retiramos… y todavía no estamos en la temporada alta de compras.

Así que imagínese cómo irá a estar el próximo fin de semana o el previo al regreso a clases, o peor aún, en la época decembrina, por lo que una vez más se pone de manifiesto en primera que no nos deberían de cobrar por ir a comprarles y el desinterés y falta de respeto al cliente, porque prácticamente nos dicen “hágale como quiera y aguántese”.

Obviamente, con esta única vez que he ido a este centro comercial desde que se colocó el sistema de cobro de estacionamiento, quedo invitada a no volver, hasta que se retire y no es por el monto, sino por el hecho, ya que si no le importa el cliente, éste no tiene porqué volver.

Muere otro periodista de la vieja guardia… ya se fueron tres en una semana

Dicen que las grandes pérdidas vienen de tres en tres, y en la última semana se fueron tres grandes del periodismo sonorense, ya que como les informamos con oportunidad, el mismo día se registró la muerte del decano del periodismo policiaco, Luis Armas y de Fausto Islas, cuando la noche del viernes murió Rogelio Moreno Cota, de El Inversionista.

A don Rogelio, lo recordamos por su buen ánimo, aun en los momentos difíciles que vivió con una enfermedad que lo aquejó los últimos meses y contra la que luchó hasta que ganó la batalla.

También nos enteramos este domingo del fallecimiento de Héctor Molina Ruibal, hermano del buen amigo Alfonso, a cuyas familias le enviamos nuestro sentido pésame y hacemos votos porque Dios les conceda resignación y que a ellos los lleve a gozar la paz eterna.

