Exige CPA cumplan con compromisos en Río Sonora

La mandataria lamentó que los acuerdos se han cumplido a medias por parte de Grupo México, cuya minera Buenavista de Cobre fue la responsable del derrame

La Federación debe de hacer cumplir a Grupo México con los compromisos que se establecieron luego del derrame de tóxicos en los márgenes de los ríos Bacanuchi y Sonora, afirmó Claudia Pavlovich Arellano.

La Gobernadora del Estado exigió al Gobierno Federal que cumpla con su obligación y haga que se realicen los acuerdos a los que se habían llegado, los cuales siguen a medias.

Aseveró que es importante que se cumpla con los compromisos y que es obligación del Gobierno Federal hacer que la empresaria Grupo México pague por el desastre ecológico que provocó.

“Hemos tratado de llevar el mayor número de beneficios posibles como pavimentaciones, pero los temas que le competen a la Federación se tienen que cumplir, ya son más de no sé cuántos años, nos habían prometido nueve plantas, sólo hay cuatro, habían prometido la construcción de la clínica para dar seguimiento y tampoco se ha cumplido”, apuntó.

Consideró que el reclamo social de los habitantes de los pueblos de Río Sonora, además de que se une a él, pues al no haber cumplido con lo pactado, la paciencia tiene un límite.

“También estoy de acuerdo y exijo a la Federación que haga cumplir a la empresa los compromisos ya establecidos, ni más, ni menos de eso. El fideicomiso ya nosotros llegamos cuando prácticamente estaba finiquitado y es algo que la Federación y la empresaria tendrán que explicar qué sucedió con todo eso porque no estuve yo ahí, ni formé parte, ni el Gobierno del Estado, solamente como ejecutor, no lo sé nosotros no lo hicimos, pero siempre ha habido como cierta opacidad en ese tema”, indicó.

Recordó que al iniciar su Gobierno ya se habían agotado los recursos del fideicomiso que se creó para resarcir los daños ecológicos, de salud y económicos que provocó el desastre ambiental.

“Lo más importante es que se cumplan los compromisos, que la Federación haga cumplir a la empresaria el tema de las plantas (tratadoras de agua) que hacen falta y el tema de darle seguimiento puntual a la salud de quienes pudieron haber resultado contaminados por el agua, es un reclamo social muy válido al que me uno, porque ya es mucho tiempo y hemos esperado pacientemente, pero la paciencia también tiene un límite”, puntualizó.