Mantiene Cruz Azul paso perfecto

La Máquina, con gol de Roberto Alvarado, firmó su mejor inicio en torneos cortos de los últimos 12 años y ligan tres triunfos al arranque de este Apertura 2018

Cruz Azul firmó su mejor inicio en torneos cortos de los últimos 12 años, tras vencer 1-0 a Tigres, y ligar tres triunfos al arranque de este Apertura 2018.

A La Máquina le bastó un gol de Roberto Alvarado, al 67′, para sumar nueve puntos en este campeonato, lo que no vivía desde el Apertura 2006.

“El Piojo” Alvarado le demostró a Ricardo Ferretti, técnico de los felinos, que se puede jugar jóvenes, y no desaprovechó su ingreso al 60′, cuando el DT celeste Pedro Caixinha decidió arriesgar sacando a su tercer contención, Javier Salas.

El joven de 19 años aprovechó una asistencia de Elías Hernández, quien tomó un pase equivocado de Jorge Torres Nilo, para acelerar, recortar a un rival y esperar a que Alvarado pasara, quien sacó potente disparo que no pudo detener Nahuel Guzmán.

Hasta entonces, el cotejo había ofrecido pocas emociones, con unos felinos que arriesgaron poco, y unos celestes que no hallaban la manera de llegar.

Si acaso un remate de Adrián Aldrete que pasó apenas a un lado, al 53′, o una pared que Rafael Baca no alcanzó a cerrar dentro del área, al 30′.

Los felinos buscaron despertar pero carecieron de idea y el equipo de “El Tuca” se topó además con el camión que echó detrás Caixinha, al prescindir de Martín Cauteruccio y Elías Hernández para meter a Igor Lichnovsky y José Madueña.

Cruz Azul presume marcha perfecta e invicta y hasta le envió un mensaje al América, el otro local del Estadio Azteca, pues Tigres, en sus últimas 5 visitas, sumaba 3 triunfos y 2 empates en el Coloso de Santa Úrsula a costa de las Águilas.