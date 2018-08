Impera la inseguridad en la Jorge Valdez

Dany Ortega

La principal queja de los habitantes de ese sector del poniente de la ciudad, es la proliferación de robos y asaltos a cualquier hora del día

Asimismo, señalan que proliferan las casas abandonadas las cuales se convierten en basureros clandestinos y nidos de malvivientes, además, otro problema que los aqueja, pero en menor medida, es que algunas de las calles no tienen pavimentación.

“Solamente una calle tiene pavimento, pero las demás son de tierra y están llenas de basura, pero cuando llueve se pone peor porque parece arroyo”, indicó Francisca.

Moradores de la zona habitacional manifestaron que ven desfilar a los ladrones con carretas improvisadas llenas de pertenencias de algunos hogares que se encuentran solos durante la noche o en el horario laboral de algunos habitantes.

Señalaron que en innumerables ocasiones han denunciado a las autoridades la falta de vigilancia, pero hacen caso omiso sobre la situación.

Durante el recorrido efectuado por Entorno Informativo, se observó un predio lleno de basura, maleza y animales muertos que los mismos vecinos tiran en el lugar, lo cual además de dar un mal aspecto contribuye a enfermedades respiratorias debido a los fétidos olores que emana.

Predominan los ladrones

En el recorrido realizado por el sector, algunos vecinos externaron su preocupación por la falta de vigilancia y atención a las denuncias por parte de las autoridades.

Oscar, quien es discapacitado y provee comida a su casa al vender radios portátiles, señaló que al salir de su casa por al menos dos horas, encontró la puerta de su vivienda abierta y desmantelada.

“Salí a consulta con mi doctor por dos horas más o menos y cuando volví habían trozado la chapa de la puerta y ya no tenía nada, ni mis aparatos electrónicos porque los vendo y con eso compro comida, pero ni eso me dejaron”, declaró.

Patrullas no responden llamados

De igual forma, varios pobladores comentaron que no cuentan con suficiente vigilancia por parte de las autoridades y cuando sucede algún robo tardan en llegar.

“A plano mediodía me querían robar mi aire acondicionado, si porque me di cuenta no se lo llevaron, hablé a la policía, pero vinieron hasta las siete de la noche, ¿ya para qué?”, manifestó Martha.

A su vez, los moradores revelaron que por las noches se escuchan fuertes balazos.

“Todas las noches se escuchan balazos en la periferia de la colonia, no sabemos quién es, la policía nunca acude al llamado y tenemos que vivir con el miedo de que entre una bala a nuestra casa, ni dormimos a gusto”, expresó Pedro.

Abundan los basureros clandestinos

Debido a que la colonia es peligrosa, algunos habitantes han decidido irse a vivir a otro sector de la ciudad, pero dejan sus casas sin importarles que sean desmanteladas de ventanas y puertas, convirtiéndose en nido de malvivientes o basureros clandestinos.

“Varias casas están llenas de malandrines, por las mañanas duermen y cuando comienza la tarde salen a ver que roban, ahí se drogan y meten las cosas robadas”, comentó Rubén.

A su vez, varios moradores indicaron que el predio ubicado sobre la calle Jesús Larios se encuentra lleno de desechos domésticos, maleza, pero sobre todo animales muertos, el cual vecinos ya han limpiado y le han puesto puertas, pero los mismos vándalos hacen boquetes para introducirse al lugar, quemar cobre y basura.

“Este terreno está repleto de basura desde hace cinco años más o menos, pero los dueños no hacen nada, viene gente de otras colonias o los mismos vecinos de aquí tiran basura y demasiados animales muertos, se meten todos los malos olores y las moscas a las casas que están pegadas al terreno”, precisó Alfonso.

En general, los vecinos de la colonia Jorge Valdez Muñoz cuentan con todos los servicios básicos como alumbrado público en las calles, servicio de recolección de basura, agua potable, drenaje y transporte público, por ello lo que más solicitaron fue que se intensifiquen los rondines policiacos para disminuir los actos vandálicos, además de los rescates y limpieza de predios abandonados.