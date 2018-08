Desaíran concesionarios la Ley

Dany Ortega

Debido a que los usuarios manifiestan “el infierno” que viven dentro de las unidades, llaman al Gobierno del Estado para que “meta en cintura” a quienes no cumplen la reglamentación

Pese a que está vigente la reglamentación que obliga a los concesionarios a encender el aire acondicionado de las unidades del transporte público, sólo el 30 por ciento de los camiones están equipados con esos dispositivos en evidente desacato a la ley, aseveró el presidente de la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora (FUUS).

Ignacio Peinado Luna señaló que los ciudadanos manifiestan que la problemática que viven dentro de los camiones por las condiciones extremas de calor pone en riesgo su salud al estar expuestos a una deshidratación o golpe de calor.

Ante ello exhortó a los usuarios a no pagar la tarifa de nueve pesos si la unidad no cuenta con ese servicio, e hizo un llamado al Gobierno del Estado para que “meta en cintura” a quienes no cumplen la ley.

“Me parece muy injusto que abusen de la necesidad de los usuarios porque no es un favor que prendan el aire acondicionado, es un derecho y aun así se siguen pagando tarifas muy altas por un pésimo servicio”, manifestó.

En cuanto al número de camiones en circulación, dijo que la cifra no llega a las 300 unidades cuando oficialmente deberían trabajar 375 carros para garantizar un buen servicio al usuario.