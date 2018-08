“Le alboratan” la temperatura a Yahir

Tras el rompimiento de la “Chica del Clima” con el gamer, Douglas Martin, varios galanes se han ofrecido a “consolar” a la conductora.

Pues recientemente, la conductora Yanet García publicó un video en el que destacó su trasero, mismo que recaudó miles de comentarios halagadores, no obstante, atrajo la atención el ex académico Yahir, quien no dudó en expresar su “admiración”.

“No sé que premio va a ganar aquel vato en su competencia, pero apuesto lo que quieran que no está mejor que esto”, comentó el cantante.

Sin embargo, en un tono más forzado que de ganas, Yanet le contestó el cumplido con un “awwww gracias!”

Cabe recordar, en la lista de pretendientes de la “Chica del Clima”, aparece Luis Miguel, quien, según algunos rumores, este ha invitado a salir a la conductora a través del “Burro” Van Rankin, quien es amigo cercano al cantante y compañero de trabajo de Yanet.