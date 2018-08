Constata Gobernadora éxito de proyecto productivo

Claudia Pavlovich, acudió al establecimiento en donde degustó unos tacos de pescado, junto a clientes del local y acompañada del Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela

La vida de familias sonorenses se ha transformado gracias a los proyectos productivos que impulsa la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tal es el caso de la familia Ávalos Saucedo, que con el negocio propio de mariscos “La Langosta”, ha mejorado su calidad de vida.

Para constatar que estas acciones rindan frutos, la Gobernadora visitó uno de los negocios impulsados desde la Secretaría del Trabajo, en la colonia Valle del Portal de esta ciudad.

Hasta este negocio, el cual se encontraba lleno de comensales, la Gobernadora Pavlovich, llegó acompañada por el Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, pudo verificar el éxito del proyecto productivo de Gloria Irma Saucedo y Jesús Ávalos, quienes desde hace un año y gracias al apoyo recibido por el Gobierno del Estado han mejorado su situación económica.

La Gobernadora Pavlovich, quien degustó tacos de pescado, en compañía de ciudadanos que se encontraban en el lugar, señaló que estos proyectos productivos, además de fortalecer la economía de las familias sonorenses, mejora el desarrollo de la entidad con la creación de negocios y generación de empleos.

“Estoy revisando algunos de los proyectos productivos que hemos entregado, cómo la gente misma sale adelante poniendo su propio negocio; estoy muy contenta de que estos apoyos productivos son para que la gente pueda no sólo emplearse ellos, sino emplear a otra gente, generar derrama económica; estos pequeños negocios son los que hacen que se mueva la economía de las ciudades”, afirmó.

Agradece apoyos

Por su parte, Gloria Saucedo agradeció el apoyo recibido por la Gobernadora Pavlovich, ya que gracias a este proyecto pudo afianzar su comercio ubicado en la colonia Valle del Portal, el cual tenía un año trabajando, y a raíz de los beneficios de este apoyo triplicó sus ventas, solventó su situación económica y pudo darle empleo a otras personas que lo necesitaban.

Comentó que desde su primer acercamiento a la Secretaría del Trabajo para solicitar ayuda, esperó solamente dos meses para recibir su proyecto productivo, por lo que invitó a las personas que lo requieran a unirse a este programa, afianzar su negocio y solventar su situación económica.

“Ya ven, aquí están hechos y no palabras de la Gobernadora, aquí está mi carreta, mi trabajo, mi familia y de ahí nos mantenemos; estoy muy agradecida con la Gobernadora por hacer posible esto y ayudar a muchas familias como nosotros a salir adelante”, aseguró.

La Gobernadora Pavlovich visitó también varios establecimientos de la zona y escuchó las necesidades de la gente, además recibió el agradecimiento de Juan Manuel Sandoval Orduño, quien a través de las Jornadas de Asistencia Social realizadas en el Hospital General, por la Secretaría de Salud, se sometió a una operación de prótesis de cadera y pudo volver a caminar después de cinco años de no poder hacerlo.

“La Gobernadora me apoyó de una manera muy bonita porque yo prácticamente no podía caminar, y entré a un programa en el Hospital General, donde me pusieron prótesis de cadera y volví a caminar gracias”, expresó.