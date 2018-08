Valiente captura con sus manos a serpiente que la atacó

Las serpientes son probablemente una de las especies más temidas en el mundo pues aunque muchas son inofensivas para los humanos, muchas otras son mortales y como no hay muchos expertos en reptiles que anden por la calle explicando a cuáles sí y cuáles no hay que tenerles miedo, terminamos huyendo de todas…bueno, no todos.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Hospital de Pujiang (China), hace unos días, el personal y las cámaras del lugar fueron testigos de una curiosa escena cuando una mujer llegó caminando para ser atendida, pero en la mano, en vez de portar una bolsa o sus documentos, llevaba una serpiente.

La paciente contó que su celular cayó en un arbusto y ella metió la mano en él para buscarlo, pero mientras lo hacía, sintió la mordida del animal.

La valiente mujer de 20 años prefirió capturar al reptil en lugar de enloquecer.

Como si se tratara de una paleta, la serpiente fue sostenida por la mano izquierda de su víctima, mientras esta realizaba los trámites necesarios para recibir atención médica.

Al final, gracias a que pudieron observar al reptil, el equipo médico determinó que se trataba de una serpiente de anillos rojos no venenosa. La vida de la mujer nunca corrió peligro, sin embargo, eso no la hace menos valiente.

Fuente: SDP noticias