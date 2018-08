“$acan raja” de Río Sonora contaminado

“$acan raja” de Río Sonora contaminado…Y en la víspera del cuarto aniversario del impune y tóxico derrame provocado en el Río Sonora por el Grupo México de Germán Larrea, a través de una fuga de la mina Buenavista del Cobre, ocurrida el 6 de agosto de 2014, sigue saliendo a flote que ha sido una catástrofe de la que todos han sacado ganancia a río revuelto y no como los pescadores. De ese pelo.

Y para prueba está el que aflorara que los mismos familiares de Larrea Mota Velasco $acaran raja de esa tragedia ecológica, que todavía a la fecha no ha sido remediada, según lo ventilado por la organización denominada Poder, por medio de solicitudes de transparencia que hicieran, en las que se comprueba el de a cómo “le metieran mano” al gasto del Fideicomiso Río Sonora que se creara. ¡Pácatelas!

Toda vez que de acuerdo a esa ventaneada, con respecto al de a cómo se gastaron parte de los más de $2 mil millones de pesos que destinaron para remediar ese daño al ambiente que aún está presente, es que dan cuenta que al que también le tocaron sus más de $5 millones de pesos, es a Carlos Rojas Mota Velasco, el dueño de la empresa Rotoplas, y para mayores malas señas pariente de Germán. ¡Vóitelas!

Por lo que así estuvo el imperdonable negociazo que hicieron con cargo a los estragos que causaran con esa regazón de millones de litros de ácido sulfúrico a dicho afluente, por como esos millonarios recursos se manejaran de una manera arbitraria y discrecional, razón por la cual es que no llegaran a todos los afectados y si incluso a ex funcionarios, como el ex Subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo.

Pues aunque usted no lo crea, pero trascendió que el tal Lacy Tamayo también le entró a esa “robatinga”, vía ese tinaquerío, al estar al frente o como presidente del Comité Técnico de ese mismo manoteado fideicomisito, por igualmente pagársele por ese concepto más de $28 millones pesos a un Colegio de Ingenieros Ambientales de México, que fuera creado por él para llegado el momento poder facturar.

Eso como parte de una inflada gastadera en tinaquitos por casi $185 millones de pesos, adquiridos en tres partes, de los que el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora recibió los restantes $150 millones 837 mil 360 pesos, lo que refleja que fueron los más ganone$, porque en lo que se refiere el rubro de salud, nomás destinaron poco más de $7 millones de pesos, lo que es visto como un absurdo y una aberración. ¡Ñácas!

Más si se toma en cuenta que de esa millonada únicamente usaron el 60% o poco más de la mitad, a decir del representante de Poder, Benjamín Cokelet, de ahí el porque previo al próximo lunes y ante ese incumplimiento, desde esta misma semana comenzaran a manifestarse ante la obra inconclusa de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), ubicada en Ures. ¡Palos!

Se ve “pajita” con penales el de la CEDH…Con todo y que lo que diga en torno a los centros penitenciarios siempre será tomado con reservas, por haber sido parte de los mismos, pero lo que no deja de ser alentador es lo ventilado por el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, de que la mayoría de las quejas contra los penales son por cuestiones no graves. De ese vuelo.

Porque según el reporte destapado por el también ex director de los Ceresos, de los brincó a la presidencia de la CEDH, para dar un cambiazo radical, según esto las denuncias que surgen de las cárceles se resuelven mediante la conciliación, por generalmente ser por faltas de atención médica, aunque sin pasar por alto que también hay casos que tienen que ver con el maltrato, pero dizque son la excepción. ¡Ajá!

Es por eso que apuntara que hasta los saldos el 2017, la calificación de esas prisiones ha ido en ascenso, es decir, en una franca mejoría, ya que sólo la de Hermosillo I obtuvo un puntaje bajo, derivado de la sobrepoblación con la que cuenta, la cual es superior a los tres mil presos, cuando partiendo de los parámetros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no deben rebasar los mil.

O séase que así de benévolo se está viendo González Avilés con la operatividad que está teniendo Ramón Tadeo Gradías Enríquez, y no precisamente porque fuera quien lo relevara en ese “hue$o”, sino al parecer por no ser nada del otro mundo o algo que no se pueda conciliarse, las “puestas de dedo” que le han dado, aún y cuando para que se animen hacerlo no deber de ser cualquier cosa, porque con eso se exponen.

No obstante y por encima de los asegunes, lo cierto es que desde la salida de Pedro de esos entes de reclusión, sí que han estado más en paz o en una aparente calma chicha agarrada con pincitas. ¡Tómala!

Sigue agitación de “Profes” despedidos…A los que les queda aquello de que si ¡que parte no han entendido!, de que tocante a sus despidos es un conflicto que no le corresponde al Gobierno del Estado, es a los profesores que por enésima vez se manifestaran para demandar que les devuelvan 53 plazas que les cancelarán por no presentar el examen de evaluación exigido por la Reforma Educativa.

Como lo denota el que un grupito de esos ex maestros despedidos y pertenecientes a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), volvieran a las andadas para exigir ser reinstalados, al ahora esta semana protestar frente a Palacio de Gobierno y de ahí trasladarse a bloquear dos de los principales bulevares de Hermosillo, como es el Luis Encinas, en la confluencia con el Rosales. ¡Zaz!

Lo “píor” del caso es que no sólo están pegando de gritos para ser vueltos a sus puestos de trabajo en el próximo ciclo escolar, que ya está a la vuelta de la esquina, después de que fueran dados de baja desde el 2016, si no que además están pidiendo el pago de salarios caídos desde dicha fecha, cuando la realidad es que ellos tomaron la decisión de no cumplir con esa norma que era causal de despido. Ni más ni menos.

A pesar de que en el marco de esa misma marcha que hicieran reconocieran que es una “bronca” que no le toca a la instancia estatal, al ventilar que esperan que su situación de desempleo se resuelva con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a “la grande” o a Los Pinos, por ser quien prometiera acabar con esa reformada, aún y cuando ya les adelantaran que se quedará esa evaluada. Así la puntilla.

O séase que así está esa nueva revuelta que están armando ese sector de grillos del magisterio, que si bien no se ve un cabecilla visible, se sabe que quien los ha seguido azuzando es Guadalupe Valenzuela, ahora para “calentarle” el venidero inicio del clases al encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, al que por su parte reportan a todo lo que da con los preparativos.

No oculta la realidad “Presi” Municipal…Ahora si que fiel a su estilo de ser clara y directa, la que continúa llamando a las cosas por su nombre es la “Presi” hermosillense, Angelina Lourdes Muñoz, al apechugar o reconocer que el fin de semana sí hubo un desabasto de gasolina que afectó la operatividad policial, por no tenerse combustible para mover a un cierto número de patrullas. De ese nivel.

Sin embargo aunque Muñoz Fernández aclaró que se debió a un problema con un proveedor, por pagos que se debían, aseguró que tal escasez se resolvió de inmediato, por lo que es mínimo el tiempo que esas “pericas” -qué moderno- estuvieron paradas al no poder salir a sus rondines en tiempo y forma, como trascendiera por las denuncias que ventilaran por medio del Internet los mismos polizontes. ¡Ups!

Luego entonces y contrario a la postura asumida por el Secretario de la Comuna, Julio Ulloa, quien días antes había salido a negar la existencia de esa problemática, lo que es la munícipe naranjera precisó que efectivamente hay deudas, a la par que reiterara que una y otra vez ha dicho que las finanzas del Municipio no pasan por un buen momento, pero que aún así el abasto de ese carburante está garantizado.

Con lo que a la postre se corrobora que a la “Presimun” de está Capital le está “tocando bailar con la más fea”, al final de la presente administración que encabeza, como resultado de esa falta de recursos, como lo refleja el que a duras penas estén saliendo con el gasto operativo, pero siempre con el compromiso de hacer el máximo esfuerzo o de “tripas corazón”, como se dice popularmente. A ese grado el dato.

Y la cruda realidad es que no es de sorprender el que estén prácticamente en la rayita para mantener la funcionalidad, si se toma en cuenta que esta “Capirucha” está entre las cuatro ciudades del País más endeudadas, aunque en lo que concierne a esos gastos, se supone que ya deberían estar presupuestados, de ahí que se amerite una explicación del Tesoro, Tadeo Iruretagoyena, pa´ que de color al respecto.

