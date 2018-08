Reprueban exámenes ocho mil 500 policías

Hasta el 30 de abril pasado habían sido evaluados 126 mil 62 uniformados, que representan el 98.7 por ciento del total de elementos de las entidades en el País

Más de ocho mil elementos de las Policías Preventivas Estatales deberán ser dados de baja por no aprobar el control de confianza obligatorio.

Hasta el 30 de abril pasado habían sido evaluados 126 mil 62 policías estatales, que representan el 98.7 por ciento del total de elementos de las entidades en el País.

Un documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que ocho mil 556, equivalentes al 6.7 por ciento, no aprobaron la evaluación.

“Aquellos elementos que cuenten con resultado no aprobatorio en las evaluaciones en materia de control de confianza, deberán separarse de toda actividad operativa”, señala el reporte.

“O con acceso a información sensible, y deberán ser dados de baja previa indemnización”.

Según el documento, 102 mil 435 agentes estatales (80.2 por ciento) contaban con certificado aprobado y vigente, 12 mil 570 tenían certificado aprobado no vigente, y dos mil 501, el resultado pendiente.

El control de confianza es una certificación que consta de cinco evaluaciones: toxicológica, poligráfica, sicológica, médica y socioeconómica.

Tiene por objeto identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales.

Desde el sexenio pasado, los estados han justificado la permanencia de agentes no aprobados en las filas de sus corporaciones con la falta de presupuesto para indemnizarlos.