Producirá serie Hillary Clinton

La ex candidata presidencial se sumará al proyecto como productora ejecutiva en la que se asociará con Amblin TV propiedad de Steven Spielberg

Hillary Clinton se unirá a Steven Spielberg para realizar una cinta para televisión o serie sobre “La hora de la mujer: La gran lucha para ganar el voto” de Elaine Weiss, anunció hoy The Hollywood Reporter.

La ex secretaria de Estado, exsenadora, ex candidata presidencial y ex primera dama de Estados Unidos se sumará al proyecto como productora ejecutiva en la que se asociará con Amblin TV propiedad de Steven Spielberg, uno de los realizadores más exitosos en la historia de Hollywood.

El libro de Elaine Weiss, aclamado por la crítica, marcará el debut de Clinton como productora ejecutiva de un drama en la pantalla chica.

El libro, publicado en marzo, sigue a los activistas que lideraron la lucha de décadas para otorgarles a las mujeres el derecho al voto y arroja luz sobre lo cerca que estuvo la batalla para ratificar la 19 Enmienda.

El libro celebra a quienes cambiaron la historia y sentaron las bases del movimiento por los derechos civiles que surgieron en décadas posteriores.

Después de optar por el libro, Amblin planea adaptarlo como una película para televisión o una serie.

Amblin TV, una división de Amblin Partners de Spielberg, comprará The Woman’s Hour (como se conoce en inglés la serie) a un cable premium (HBO, Showtime) o plataformas de transmisión (Netflix, Apple, Amazon y Hulu).

Clinton colaborará junto a los copresidentes de Amblin TV Darryl Frank, Justin Falvey y la autora y periodista Weiss.

El inolvidable libro de Elaine Weiss cuenta la historia de las mujeres líderes que frente a la gran oposición económica, racial y política, lucharon y ganaron el derecho al voto de las mujeres estadunidenses.

Situado en el verano de 1920, The Woman’s Hour es tanto un drama y un giro inspirador para jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en estos tiempos peligrosos.

Todo pudo haber ido mal, pero para estas mujeres estadunidenses no lo fue, no aceptaron un no por respuesta: su triunfo es nuestro legado para proteger y emular”, dijo la ex secretaria de Estado.

Estoy encantada de trabajar con Elaine, Steven y todos en Amblin Television para llevar este importante proyecto a audiencias de todo el mundo”, añadió.

Las fuentes dicen que mientras Weiss escribía el libro se sorprendió por los paralelos entre el movimiento de sufragio femenino y las elecciones presidenciales de 2016 entre Clinton y Donald Trump.

Luego se convirtió en una prioridad para la autora y periodista, cuyo trabajo ha aparecidó en múltiples publicaciones y en National Public Radio (NPR). “The Woman’s Hour” llegó a manos de la ex secretaria de Estado por el dueño de una librería.

Fuentes afirman que a la ex candidata presidencial le encantaron los temas contemporáneos y relevantes que aborda el libro y consideró que sería una historia importante para contar en la televisión, a la vez que crearían roles fuertes para las mujeres.

La ex primera dama llamó a su abogado, Robert Barnett, a Williams Connolly, y eventualmente se reunió con Weiss antes de llamar a Spielberg, quien trajo a Amblin TV.

La expectativa es que Clinton participe activamente en la búsqueda de un escritor, del casting, del guionista y eventualmente de un director.

El arribo de la ex candidata presidencial a la televisión llega cuando Barack y Michelle Obama firmaron recientemente un contrato de varios años para producir películas y series con Netflix y mientras Bill Clinton adapta su libro The President Is Missing, con James Patterson, como un drama para Showtime.