Cómo eliminar las caries

Es el diagnóstico que nadie quiere escuchar: caries

Y no quiero sonar súper dramática, pero cualquier problema de dentadura ¡es de temer! No es fatal (en la mayoría de los casos), pero no sólo puede ser muy costoso, sino que también es extremedamente doloroso y puede impactar en tu vida diaria y humor.

Así que es completamente natural que te preguntes si hay alternativas para lidiar con las caries, además de dejar que metan un mini taladro en tu boca.

Primero que nada: ¿qué es una carie?

Básicamente una carie es un pequeño hoyo en tu diente como resultado del desgaste dental por culpa de las bacterias, de acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Dental Craneofacial.

Las bacterias que causan caries están en la boca de todos, y se combina ncon comida para formar placa, una sustancia delgada y pegajosa que se adhiere a los dientes. Y sí, esta es precisamente la razón por la que tu dentista quiere que te laves los dientes todos los días; para evitar que el azúcar permanezca en tu boca y ayude a las bacterias a florecer, eventualmente comiéndose tus dientes.

Las caries comienzan con el desgaste del esmalte de tus dientes, la capa más externa de tu dentadura. En ese momento, sigue siendo pre-carie. Si ésta continúa extendiéndose a tu dentina, la capa media del diente se convierte en una carie total.

Ahí es donde se pide una amalgama. Pero si la carie empeora, puede causar serios problemas como: dolor, infección, e incluso la pérdida de tus dientes.

¿A fuerzas tengo que llenar la carie o puede desaparecer por cuenta propia?

Lamento traerte malas noticias, pero no existe una cura mágica para arreglar una carie, además de taladrarla y taparla. Pero, ¿recuerdas las precaries? Esas SÍ puedes revertirlas, según Dental Care.

Tu dentista puede identificar las precaries a través de unos rayos X. Siempre y cuando permanezca en la capa del esmalte, no será una verdadera carie, así que puede revertirse.

En lugar de tapar una precarie, se puede remineralizar los dientes, restaurando el esmalte que ha sido consumido por el ácido de las bacterias. Y ese proceso puede ser tan simple como usar hilo dental con regularidad y usar pasta de dientes con flúor.

Ya tengo caries, ¿y ahora qué hago?

A comparación de las precaries, donde el tratamiento con flúor, la higiene dental estelar y los selladores a veces pueden revertir el problema, un relleno es la ÚNICA solución para una verdadera carie, según WebMD.

Para tratar una carie, tu dentista tiene que aplicar un poco de anestesia. Una vez que estés un poco entumecida, usará un pequeño taladro para eliminar la porción suave y desgastada del diente, para luego taparla el hoyo con un polímero liberador de flúor para reconstruir la estructura dental.

Recuerda, perforar un diente debe ser el ÚLTIMO recurso. Una vez que colocas el taladro a un diente, nunca será el mismo. Es por eso que debes cuidarte todo el tiempo y acudir con el dentista lo más que se pueda para prevenir las caries y tratar las precaries.

Fuente: Eme de mujer