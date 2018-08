Sorprenderá bioserie de “La Guzmán”: Lilo Durazo

“He visto todos sus ensayos y tiene una explosión que nadie espera, y eso me gusta, que venga lo inesperado”, señala la actriz

Aunque se conocen muchas cosas de su vida, la bioserie de Alejandra Guzmán revelará al público una faceta desconocida de la cantante.

Al menos eso asegura Lilo Durazo, actriz que participa en el proyecto protagonizado por la colombiana Majida Issa.

“La Alejandra Guzmán de la serie es algo nuevo que va de la mano de Majida. “He visto todos sus ensayos y tiene una explosión que nadie espera, y eso me gusta, que venga lo inesperado”.

En la trama, Durazo será Elba, una aliada de la cantante.

“Me quedan algunos llamados todavía, pero ya casi terminamos. Es emocionante porque me eligieron para Elba, la hija de un compositor de la rockera.

“Llego de Estados Unidos a armar el rollo. No sólo apoyaré a la Guzmán, sino a todos; voy a estar poniendo el orden, como si fuera maestra”, adelantó.

Además de ese proyecto, Durazo aparecerá en un remake de Bella de Día, cinta de Luis Buñuel que espera estrenar a finales de año.

“La película va a estar llena de lencería, caché, mucho erotismo. La filmamos en inglés. Está interesante porque hasta me desconocí, subí de peso pasa el personaje, me corté y pinte el pelo de rojo”, compartió.