Aflora un nuevo brote de intoxicados

Echan el extra pa´ recoger la basura

Destapan a Secretario de la Comuna

Le llega la marea al cuello a Alcalde

Aflora un nuevo brote de intoxicados…Y resulta y resalta que ahora afloró otra ola de intoxicados, en esta ocasión por rumbos de San Luis Río Colorado, al parecer por el consumo involuntario de metanfetamina, que pudieran haber estado en tortillas de maíz y refresco, y es que “sospechosamente” hasta el momento no han identificado la causa de esa intoxicada. De ese pelo.

Por lo que así estuvo esa intoxicación en serie y en serio en esa frontera, con saldo hasta el miércoles de 26 personas afectadas por esa contaminación con esa droga sintética, en lo que es un hecho que ya no es nada nuevo, por como en el pasado reciente se han presentado sucesos como ese en Mexicali, incluso con saldo de un muerto, por beber soda de la marca Seven Up. Así el riesgo hasta con lo que se come.

Sin embargo esta vez esa afectación a la salud no pasó de los meros síntomas como mareos, dolores y náuseas, pero sin llegara a ser mortales, a pesar de que en muchos de los casos requirieron el traslado a diferentes hospitales para ser atendidos de una sintomatología parecida, de ahí el porque es que cundiera la alarma, para ya no comprar “gordas” en la misma tortillería en las que las adquirieran.

De ahí que sea un acontecimiento que vuelve a poner de manifiesto que el tráfico de metanfetaminas líquidas escondidas en esa clase de narcocargamentos son toda una realidad, para hacer llegar esos estupefacientes a las fronteras y más allá, pero con el peligro de que en el trayecto puedan contaminar esos alimentos o las sodas, al entreverarlas con esas cargas y ahí están las consecuencias. ¡Tómala!

Con todo y que de acuerdo al diagnóstico preliminar que diera a conocer el director de Salud Pública Municipal, Daniel de la Paz Walter, la cosa no pasó a mayores o de los típicos cuadros de “estómagos sueltos” y no es para menos, luego de que en los primeros exámenes que les hicieran, en su mayoría resultaron positivos a pruebas rápidas, referentes al consumo de drogas. A ese punto la gravedad.

Así que para definir con precisión qué toxina es la que causó ese “envenenamiento”, ya los de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios se abocaron a realizar los respectivos muestreos, los cuales serán analizados en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, a fin de determinar si “las de maíz” o los sodones fueron los causantes de esos también llamado “chorrillos” en bola. ¡Órale!

Aunado a que los que se supone que también deberían de actuar e investigar, son los de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delegado Darío Figueroa Navarro, por la causal ser esa droga, pero a la clásica nomás no habían dado señales de vida, por lo que sólo falta y que todavía anden de “vagaciones” de verano, como para que sea hora de que no digan ¡esta boca es mía! ¿Qué no?

Luego entonces ante esa zozobra que ahora causara en Sonora ese contaminante hecho, habrá que ver en qué termina o qué es lo que determinan, con la finalidad de tomar las medidas preventivas necesarias, para así evitar que se continúen repitiendo, si se toma en cuenta que en Baja California ya han sido reiterados, al presentarse casi casi con frecuencia. Así el latente riesgo.

Echan el extra para recoger la basura…Quienes sí que están echando el extra, por el atraso que hay en la recolección de basura, son los operadores de Servicios Públicos Municipales, del que es director Luis Fernando Pérez, ya que para tratar ponerse al día, en cuanto al levantamiento de esos desperdicios, es que pospondrán la octava edición de la jornada de descacharre del próximo domingo.

Porque ciertamente que esa irregularidad en la pasada de los carros recolectores por los diferentes sectores habitacionales de “Hornosío”, ya se ha convertido en una de las problemáticas más sentidas en los últimos días por parte de la ciudadanía, derivado de las fallas mecánicas que han presentado esos camiones, aunado a que varios “tirabichis” se han incapacitado por los estragos del calorón, ¡Vóitelas!

Es por eso que para hacerle frente a esa sucia emergencia y abonarle a la regularización de esa recolectada, es por lo que esta ocasión recorrerán esa jornada de limpieza que realizan el primer domingo de cada mes en diferentes puntos de la ciudad, para que las 12 unidades que utilizan para ese programa mejor sean destinadas para que trabajen en los barrios que se han venido quedado rezagados. ¡Qué tal!

En lo que es una estrategia que deja en claro que Pérez Pumarino le ha estado buscando por todos lados para resolver ese problemón que los ha rebasado, por causas ajenas a su buena voluntad, y es que hoy en día sólo están circulando 36 de los 45 automotores requeridos para esa limpia, ya que por ruta atienden entre 800 a mil viviendas, de las cuales se recogen al menos nueve toneladas de basura. Así el dato.

Tan es así que igual ventilara que se han apoyado con personal del área de Parques y Jardines, Sanidad y Limpia, al igual que de trabajadores temporales para poder cubrir los diferentes turnos que comprenden desde las 05:00 de la mañana, hasta la 01:00 del próximo día, pero ni así han podido darse abasto por ese déficit vehicular y de empleados que han tenido y que por momentos se les ha complicado de más. ¡Zaz!

Destapan a Secretario del Ayuntamiento…Al que a todas luces sí que se lo están sacando de la manga, es a un tal Alfredo Gómez Sarabia, luego de que fuera destapado para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo en el venidero trienio que encabezara la alcaldesa Electa de Morena, Célida López, por ser un perfil al que no se le ubica dentro de las lides del quehacer político. De ese vuelo.

O séase que así está la sorpresa con la que está saliendo López Cárdenas, a lo mejor para bajarle al run run que ya ha trascendido, de que traía entre manos o proyectaba incluir a algunitos panistas en su gabinete, por ser ex militante de ese Partido, lo que dicen que incluso ya le valió un apercibimiento de los representantes de Morena, de lo que habría que ver qué tanto hay de cierto al respecto. ¿Será?

Aunque lo que si es una verdad y realidad, confirmada por la misma Célida, es que el poco conocido de Gómez Sarabia sería su operador polaco, a quien identifican como un empresario del ramo comercial, que cuenta con una maestría en Ingeniería Económica y en Finanzas y que además se ha desempeñado como catedrático en la maestría de Finanzas en la Universidad del Noroeste, hoy UVM. Así el antecedente.

Eso aunado a que no se va salvar de que se le considere un funcionario “bicicletero”, paro no por lo bajo de su nivel, si no porque también ha ocupado la dirección de Selecciones Nacionales de Ciclismo, además de la vicepresidencia de la Federación Mexicana de Ciclismo, como también ha sido parte del Consejo de la Fundación Sonorense Deporte Alto Rendimiento, lo que habla de que cubre mucho terreno.

Y tocante a López Cárdenas sí que ha seguido tejiendo fino y con mucho tacto, tocante a lo que tiene que ver con el proceso de entrega-recepción, como lo deja entrever que acaba de reunirse con la presidenta Municipal, Angelina Muñoz, obviamente que para de primera mano ver todos los detalles sobre eso, aunque la percepción que quedara, es que se hará en los mejores términos y con todas las de la Ley.

Le llega la marea al cuello a Alcalde…Vaya que al que le ha seguido llegando la marea hasta el cuello, es al perdido alcalde panista de Guaymas, Lorenzo De Cima, por como se continúa confirmando que la inseguridad que ha hecho crisis en esa región, dizque es producto de la presunta colusión de sus policías municipales con “la maña”, que por algo ha sentado sus reales por esos lares. De ese tamaño.

Lo anterior al circular un video por las redes sociales, en el que se observa que un grupo de hombres civiles armados se lleva a tres jóvenes en San Carlos, que son los que hasta ahora están en calidad de desaparecidos, eso en presencia de seis elementos de la Policía porteña, que son los que ya después no se presentaran a laborar, supuestamente por haber recibido amenazas de muerte y cómo no. ¡Ñácas!

De tal forma que ante esa ventaneada, lo que es a De Cima Dworak no le quedó de otra más que proceder de oficio contra esos desleales agentes, vía la dirección de Asuntos Internos, para fincarles un procedimiento administrativo, por ser evidente que no cumplieron con su deber, al reafirmarse la versión de que facilitaron que a esas personas las “levantara” un grupo rival del crimen organizado. ¡Palos!

Pero el caso es que tuvieron que echarlos de cabeza para que procedieran en consecuencia, porque antes simplemente no les habían hecho nada y hasta les aceptaron falsas incapacidades para que se ausentaran de sus chambas policíacas, aún y cuando era más que obvio, que lo que reportaran en el Informe Policial Homologado no coincidía con lo que había pasado o con ese incumplimiento. ¡Pácatelas!

No por nada es que ayer alrededor de mil personas que llegaran de Navojoa y Álamos en 20 camiones bloquearan el acceso a San Carlos, al cerrar el bulevar Manlio Fabio Beltrones para exigir la aparición del mencionado trío de secuestrados el pasado sábado, cuando vacacionaban en ese balneario, al ser interceptados en La plaza Las Iguanas, ya que desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. ¡Glup!

