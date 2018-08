Se corona México en tres mil metros con obstáculos con la atleta Ana Cristina Narváez

La mexicana alcanzó también su mejor marca de la temporada tras un buen desempeño en la pista del estadio “Rafael Cotes” de Barranquilla

La mexicana Ana Cristina Narváez se adjudicó la medalla de oro en la final de tres mil metros con obstáculos con un tiempo de 10:00’01” en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Barranquilla.

Narváez alcanzó también su mejor marca de la temporada tras un buen desempeño en la pista del estadio “Rafael Cotes”.

“Me siento muy feliz, muy contenta de poder representar a mi país, de poderle dar una medalla a mi país, de representarlo dignamente y demostrarle al mundo que estamos trabajando para mejorar y ser oros”, dijo Narváez tras ganar.

La plata se la llevó la puertorriqueña Beverly Sue Ramos con un registro de 10:07’71”, mientras que la panameña Andrea Ferris recogió el bronce con 10:18’92” para conseguir su mejor tiempo de la temporada.

“Realmente fue una competencia contra mí, desde que salí yo dije que mis piernas y mi corazón son los que me van a guiar, da todo ‘Cristi’ y demuestra que puedes lograrlo”, añadió la atleta mexicana.

En la prueba también participaron la panameña Rolanda Bell y la puertorriqueña Alondra Yairet Negrón, mientras que la guatemalteca Viviana Aroche y la colombiana Muriel Coneo que estaban inscritas no corrieron.

Por otra parte, Nárvaez destacó haber obtenido su primer título en las justas en su segunda participación, pues disputó hace cuatro años los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz.

“La vez pasada quedé cuarta, no supe lo que era subir al podio y este año hemos terminado la temporada muy bien, con buenos resultados y muy feliz”, concluyó la vencedora, que el miércoles también compitió en los mil 500 metros planos.