Proteínas de arroz transgénico pueden frenar VIH

¡Quién lo diría! El arroz transgénico puede ayudar a combatir el VIH.

Esto se reveló a partir de un estudio hecho por la Universidad de Lleida-Centro Agrotecnio, el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y la y la Generalitat de Catalunya (España).

Los resultados del estudio fueron publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences en donde se demostró que tres proteínas producidas en semillas de arroz transgénico son efectivas contra diferentes variantes del VIH-1 in vitro.

“Esta estrategia innovadora es, siendo realistas, la única manera en que los cócteles microbicidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH”, apunta Paul Christou, investigador ICREA en la Universidad de Lleida y líder del estudio.

¿De qué manera funcionaría?

Este descubrimiento se traduce en un nuevo procedimiento para la producción de geles microbicidas a un bajo costo, asequible para países de escasos recursos, que son los que tienen menos acceso a terapias antirretrovirales y métodos de barrera.

Los geles ayudarán a bloquear el efecto del virus mediante la aplicación previa a la relación sexual en la vagina y recto.

Estos fármacos pueden bloquear la infección uniéndose a unas proteínas del virus que desempeñan un papel clave en su entrada en las células.

Por este motivo, la estrategia de producción basada en arroz representa una alternativa excelente que, además, proporciona una actividad microbicida más potente.

En ausencia de una vacuna efectiva, este avance proporciona una medida de prevención para reducir su transmisión y contagio.

Fuente: Salud 180