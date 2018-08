¿Por qué la piel se broncea o se pone morena?

Seguramente en algún momento has deseado tener una piel bronceada de ensueño, pero debes de estar consiente que para lograrlo debes exponerte a los rayos del sol con sus rayos uva y uvb, lo mismo que si usas una cama de bronceado y por eso siempre hay que cuidarnos utilizando protector solar.

¿Pero sabes por qué la piel se broncea?

El bronceado es en realidad un mecanismo de defensa de la piel, es una respuesta a la exposición prolongada al sol, donde se activa la producción de melanina en nuestro cuerpo y la melanina es la sustancia responsable de darle color a la piel y de protegerla de los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB.

Cuando la melanina se activa, ésta se distribuye a lo largo de tu piel para formar una capa protectora al tiempo en que comienza a darle color a tu piel, este proceso puede tardar sólo de 5 a 10 minutos después de iniciar la exposición al sol; por lo que no es necesario que pases mucho tiempo debajo del sol para que el proceso inicie.

Es también la cantidad de melanina que somos capaces de producir la que determina nuestro nivel de protección contra los rayos solares, por ejemplo, las personas con la piel clara o los niños y bebés deben tener especial precaución porque sus niveles de melanina son bajos y están más expuestos a sufrir quemaduras por el sol.

Pero no creas que por ser de piel morena estamos exentos de tener cuidado con el sol, pues la protección de la capa de melanina no es total, no aguanta muchísimo, así que de igual forma debes usar protector solar a diario y con mayor razón cuando estamos expuestos de forma directa al sol.

Una exposición prolongada al sol puede causar quemaduras si no se toman las precauciones más elementales y necesarias, como lo es usar protectores solares de alto factor de protección solar (FPS) como los protectores que puedes encontrar en el mercado formal, elaborados por empresas comprometidas con tu salud y bienestar, no te arriesgues en el mercado informal, tu salud no tiene precio.

Fuente: eme de mujer