Esto le pasa a tu cabello si dejas de lavarlo ocho meses

¿Cuánto es lo máximo que has pasado sin lavarte el cabello? ¿Te imaginas dejar de hacerlo durante 8 meses?

Para que no tengas que imaginarlo ni experimentar, una bloguera se dio a la tarea de hacerlo y a pesar de lo que seguro estás imaginando, su cabello no se ve nada mal. Por su puesto ella tuvo algunos cuidados no sólo con su melena sino con su cuero cabelludo pero nunca lo lavó.

Se trata de Virginia Tapp que dedica sus redes sociales a dar consejos sobre alimentación saludable y prácticas amigables con el medio ambiente, de ahí se desprendió la idea de dejar de utilizar productos químicos que luego de estar en su cabeza, terminarían en el drenaje.

Luego del experimento, Virginia contó que cuando las raíces comenzaban a verse grasosas, ella simplemente aplicaba una mezcla de bicarbonato y agua que le ayudaba a eliminar esa apariencia. Luego de este paso, hidrataba su cabello con una mascarilla hecha de plátano y huevo.

Después de todos esos meses, cuenta que su cabello está sano y ella se siente feliz de poder quitar una cosa de su rutina diaria.

Fuente: SDP noticias