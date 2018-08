“Mira esos ojitos, ¡deja que le de algo de comer, tiene hambre!”. Sí, sé que mi perro me está chantajeando, y que cederé en darle esa salchicha o pedazo de queso que me pide…Aún cuando ya comió. Y la razón no es que sea una “consentidora de lo peor”, es que jamás he pensado que mi perro pueda tener obesidad o sobrepeso.

Una idea errónea porque ellos, ¡también engordan! “56% de los perro y el 60% de los gatos presentan obesidad, lo que los hace vulnerables a sufrir problemas: óseos, articulares, cardíacos y respiratorios ”, así lo sugiere, en entrevista, Gonzalo Caballero, Asesor Técnico para la Comunicación Científica de Royal Canin.

¿Cómo saber si mi perro tiene obesidad o sobrepeso?

Para no complicarnos con números, que a veces no entendemos, aquí una guía que te ayudará a saber si tu mascota está un poco “gordita”, también es útil para gatos.

Con la palma de tus manos no puedes sentir sus costillas, debido a que las cubre una capa de grasa.

Tiene distensión abdominal o “inflamación” evidente.

Al mirarlo desde arriba no se le ve cintura o apenas es visible.

Tiene una acumulación visible de grasa en la zona lumbar, base de la cola o cuello.

¿Cómo hacer que mi perro baje de peso o evitar que suba de peso?

Antes de poner a tu “mejor amigo” a dieta, sigue las siguientes recomendaciones que da el experto Gonzalo Caballero.

Tu perro es carnívoro. Lo que significa que procesa mejor las proteínas, ¡ojo, de buena digestión! Y que también aporten aminoácidos y minerales.

Sacarlo a caminar 1 o 2 horas al día.

Evita ofrecer sobras de la mesa o comida.

Evita los premios o golosinas; ejemplo una salchicha, una pieza de este embutido puede duplicar el número de calorías que consume al día.

Nada de alimentos húmedos.

A diferencia de notrosos, nuestras mascotas no tienen un razonamiento de cuánto se come, razón por lo que debemos de cuidar su alimentación.

Fuente: Salud 180