Aclara jovencita que no fue secuestrada

La menor de 13 años dijo también que no es cierto que hayan pedido 50 mil pesos por su liberación

Luego de que el miércoles el jefe de la Policía, Raymundo Collins, anunciara la liberación de una menor de 13 años, la Procuraduría capitalina descartó que hubiese sido secuestrada.

De acuerdo con la Policía capitalina, antier presuntos plagiarios habían solicitado 50 mil pesos a cambio de la liberación de la adolescente y al entregarlos en una estación del Metro, los padres solicitaron a agentes de la Policía Auxiliar que los detuvieran.

Willy Zúñiga, Fiscal Antisecuestros (FAS), dijo que en entrevista con la menor dijo que había ido a cenar con su novio el 23 de julio y no volvió por miedo al regaño de sus padres.

Su madre acudió a denunciar su desaparición y ayer acusó a los padres del novio de plagiar a su hija.

“Nosotros en primera instancia sí recibimos una carpeta procedente de otra Fiscalía donde existía una denuncia por parte de una madre de familia hacia la desaparición, ausencia de su hija, posteriormente se nos hace de conocimiento la detención de estas dos personas.

“Al realizar la entrevista con la menor, en compañía de su padre, el asesor victimal y el sicólogo, ella nos dice que en ningún momento estuvo privada de su libertad, lo que aconteció es que ella nos dice es que vende artículos en la vía pública al igual que la otra persona, tenía una relación de noviazgo con el hijo de los dos detenidos el día de ayer”, dijo el fiscal.

El funcionario agregó que la menor no presentaba lesiones físicas, como se había mencionado en un principio.

“La menor refiere que no tuvo ninguna agresión física y que a final de cuentas se trató de su propia voluntad en irse con él a cenar y después, obviamente, le entró el temor ante el regaño”, informó

En cuanto a los supuestos 50 mil pesos que habían solicitado como rescate, el titular de la FAS dijo que la madre se contradijo en sus declaraciones y al final, declaró no recordar llamadas en las que le solicitaban dicha cantidad.

“Hasta ahorita no lo tenemos acreditado y a la entrevista con la denunciante el día de ayer, nos dio otra versión que no correspondía con la inicial solamente hizo la manifestación de que no recordaba la llamada u otras cosas y es lo que estamos indagando nosotros para resolver conforme a derecho”.

Los padres del novio de la menor pasaron la noche en el Ministerio Público y fueron puestos en libertad la mañana de este jueves.

Sin embargo, ahora ellos presentaron una denuncia por falsedad de declaraciones y lesiones.