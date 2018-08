Se internacionaliza ola de violencia

Por fin reparten diputaciones “pluri$”

Rinden buenas cuentas los del ISTAI

“Una de vaqueros” del de la Profeco

Por Martín Romo (El Verdugo)Se internacionaliza ola de violencia…La que ya tocó fondo, al volverse internacional, es la escalada de violencia que en la última semana ha estallado en Guaymas y San Carlos, como nunca antes se había visto, al grado de que la embajada gringa ya alertó a su personal y a los estadounidenses en general, para que eviten viajar esa zona, por como se ha recrudecido la inseguridad. De ese pelo.

Toda vez que ha llegado a tal punto esa ola violenta en la región guaymense, que hasta los agentes que integraban la Policía Turística dejaron la chamba tirada, al ya no presentarse a trabajar, dizque por haber sido amenazados de muerte por integrantes del crimen organizado, luego del “levantón” y la desaparición de varios jóvenes, que según esto eran familiares de miembros del “Narco”. ¡Zaz!

De ahí que ante esa “sospechuda” reculada de los elementos policiales porteños, con la que están evidenciando tener maldad y un posible compromiso con la “mañosada”, es que quienes han tenido que entrarle al quite para asumir esas labores de vigilancia, son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), luego de que dejaran desprotegidos a los residentes de ese sector turístico. ¿Cómo la ven?

Pues dan cuenta que desde que desaparecieran a los mencionados individuos, en el área de la playa, donde se quedaran embancados, y después presuntamente entregados a un grupo contrario de “la maña”, es cuando manejan que se desencadenara esa reacción que ha violentado a ese inseguro municipio, en cuyo ínter ha pasado de todo, desde desapariciones, asesinatos y balaceras en las colonias. ¡Ñácas!

Es por eso de esas ¡aguas! que les está echando el gobierno gabacho a sus connacionales para que no visiten esas latitudes, de “Hornosío” hacía el Sur, porque también se incluye a Empalme y Obregón, que han estado por el estilo, por igual las tracateras entre los malosos ya ser cosa de todos los días, de ahí que hasta por su cuenta oficial de Twitter se los hicieran saber, vía un mensaje que difundieran. ¡Tómala!

Y ciertamente que el panorama ha estado más que “tu tu” por esos rumbos en los días recientes, de ahí que no por nada es que reforzarán el Operativo Conjunto que realizan las Policías estatales y militares, que prácticamente han sitiado esas localidades, a través de la instalación de filtro y haciendo recorridos hasta por aire, como parte de una estrategia para recuperar el control que perdiera el Ayuntamiento.

Sin embargo en tanto que lo ciudadanos hoy por hoy están con el Jesús en la boca, lo que es el saliente alcalde panista, Lorenzo De Cima Dworak, simplemente no ha dado la cara o una explicación a la población, de ahí que muy seguramente que ya sólo está esperando a que llegue septiembre para entregar el changarro, junto con esa “papa caliente”, al nomás no haber podido con el paquete. ¡Vóitelas!

Tan ya se han desligado y tirado a perder, que también trascendió que el director de la “Poli” porteña, un tal Norman Castillo Medrano, ni siquiera se ha parado por sus oficinas, a pesar de esa emergencia que enfrentan, por lo que capaz y también le entró el “cus, cus”; aunque en el caso del fiasco de “Lencho” De Cima, se vale apuntillar que todavía tuvo el descaro de haberse querido reelegir. Así el cinismo.

Por fin reparten diputaciones “pluri$”…Donde por fin terminaron de acomodarse las calabazas o las 12 diputaciones “pluri$” o por representación proporcional, es en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, luego de que después de muchos estiras y aflojas finalmente definieran la repartición de esas posiciones que habrán de tener en el Congreso del Estado. De ese tamaño.

Ya que con cuatro votos a favor y tres en contra se aprobó esa resolución de dichas curules plurinominales, con lo que a los de Morena terminaron tocándoles dos, y no tres como “peleaban”; en tanto que a los del TaliPAN a la postre les asignaron tres, y no dos; mientras que el PRI recibió cuatro; y ya el Movimiento Ciudadano, Panal y Verde Ecologista apenas y “arañaron” una. Ni más ni menos.

O séase que con ese fallo de última hora y ya fuera del lapso estipulado, es decir, en tiempos extras, quien alcanzó a librarla para volver a ser tribuno local, es el panista Gildardo Real, con lo que ya amarró sueldo; contrario al tildado de chaquetero del ex del Panal, Manuel Madero, que cual chapulín saltó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que había sido postulado en el tercer lugar.

Ante lo que se concluye que lo “píor” que le pudo haber pasado al “Manolo” Madero Valencia, es que Morena hubiera arrasado en los pasados comicios del 1 de julio, al ganar 20 de las 21 legislaturas disputadas, porque eso hizo que les asignaran sólo un par de esos espacios legislativos, de ahí que ahora sí que tendrá que trabajar en otro puesto con el que “le tirarán”, y no nomás llevársela levantando el dedo.

Luego entonces con el palomeo de ese reacomodo, ahora los de la coalición “Juntos haremos historia”, que formaran los de Morena, PT y PES, ya tendrán mayoría en esa Cámara legislativa, en caso de que se mantengan juntos, aún y cuando los petistas y pesistas adelantaran que crearán su propia bancadita de cinco cada uno, pero es evidente que al final terminarían siendo parte de lo mismo. Es obvio.

Rinden buenas cuentas los del ISTAI…Aunque ni pareciera, por la falta de cultura que hay al respecto, pero en lo que es el doceavo aniversario de que los sonorenses cuentan con el derecho de acceso a la información pública, que se cumpliera ayer, según el reporte del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), desde el 2006 a la fecha se han registrado 100 mil 221 solicitudes en la Entidad. ¡Órale!

En esos términos está el positivo saldo que presentara el “Presi” del ISTAI, Francisco Cuevas Sáenz, junto con los comisionados Arely López y Andrés Miranda, y es que esa estadística los coloca entre las Entidades donde más se pregunta, a la par de la Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Estado de México, lo que es un reflejo del como la ciudadanía ha despertado para informarse del quehacer público. ¡Qué tal!

Lo que traducido al castellano significa que las instancias que están obligadas a rendir cuentas claras, principalmente las gubernamentales, sí que están siendo muy solicitadas para que informen de lo que están haciendo, ya que a ese altísimo número local se le suman las casi 20 mil que en Sonora también se le han requerido a las dependencias del gobierno federal en esos mismos años, lo que ya marca. ¿Qué no?

Tan consideran que ha dado resultados el fomentar esa preguntadera por parte de los del ISTAI, que Cuevas Sáenz resaltara que de cuatro mil peticiones anuales que se registraban en los primeros seis años, se subió a promedios de ocho mil 500 en los siguientes cuatro ejercicios, y de 17 mil en los dos años más recientes, mientras que al cierre de julio pasado ya se contabilizaban 11mil 44. A ese grado el dato.

Es tan real la buena voluntad de informar, que de ese total de más de 100 mil sólo se han fincado dos mil 748 recursos de revisión o las veces en que los solicitantes de información presentan una queja, lo que representa un 2.74%, de los cuales el ISTAI resuelve 97% en favor de la gente, ordenando que se les informe como lo solicitan, eso a diferencia del ámbito nacional, que alcanza el 5%. Así el acierto.

“Una de vaqueros” del de la Profeco …Al que sí que le queda aquello de que, ¡mejor que cuente una de vaqueros!, es al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Rolando Gutiérrez Coronado, por estar refriteando una amenaza en la que ya nadie cree, como es esa de que van a multar hasta con $250 mil pesos a los dueños de las gasolineras que no se dejen verificar. ¡Ya mero!

Si de entrada se parte de que sólo hacen pública esa amagada, pero jamás de los jamases dan a conocer a que expendios gasolineros es a los que han sancionado por no dejarse revisar, por lo que aquí y en China eso es pura simulación, por preferir que los multen para seguir vendiendo litros “mocho$”, lo que denota el negociazo redondo que hacen, como para que todavía les alcance para una infracción de e$a$.

Y más cuando el mismo Gutiérrez Coronado reconociera que no son inspeccionadas que hacen permanentemente, si no más bien “cada caída de casa”, por ser brigadas verificadoras provenientes de la Ciudad de México, las que supuestamente realizan recorridos “aleatorios” por diversos municipios, para apenas checar de entre 25 y 30 gasolineras, de ahí el porque no pinte ese sistema de prevención.

Como lo exhibe el que han llegado a tal extremo esas raterías de toda la vida en la que incurren los explotadores de esas concesiones, que ahora que las han estado camuflajeando con que son parte de empresas trasnacionales o del “otro lado”, pero ni así ya nadie “se traga el cuento” de que estén surtiendo completo, por únicamente estarles cambiando de color a sus instalaciones, pero siguen robando igual.

Lo peor es que es una desvergüenza y desfachatez a más no poder, que todavía hay a quienes les ha dado por colocar letreros para promocionar que ahora sí dan litros completos, como aceptando que por siempre han estado atracando a la clientela en poblado, de ahí que con más ganas les terminaran de perder la confianza y no es para menos, por como se han pasado de rata$. Esa es la cruda realidad de ese abu$o.

