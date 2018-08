Pau Donés se despide para siempre de Jarabe de palo

Jarabe de Palo anunció un “hasta luego indefinido” de los escenarios, debido al cáncer que le fue diagnosticado a Paú Donés, vocalista del grupo hace 3 años.

El plan del músico español de 51 años es dedicarse a su vida personal, pasar más tiempo con su hija de 14 años y vivirá a las afueras de España aunque no detalló el lugar que elegirá para establecerse.

“Me perdí la infancia de mi hija y no quiero perderme ahora su adolescencia”, mencionó en entrevista.

Cabe mencionar que la presentación que ofrecerá en el festival de Cap Roig, en Gerona, España será la última que ofrezca junto a la banda española.

Donés comentó que no fue una decisión fácil pues no sabía como reaccionaría el público pero al final se decidió: “Llevo un tiempo pensando en cómo explicarlo”. De igual manera,

“Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos este año, y preparando un libro y un disco”, agregó.

“Llegue a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios” y así fue, desde ese día la gira no ha parado. Su última fecha es el 1° de enero de 2019.

