Fallece viuda de José Alfredo Jiménez

La mujer inspiró la mayoría de las canciones del compositor guanajuatense

Paloma Gálvez, viuda del compositor José Alfredo Jiménez, murió este miércoles a los 97 años en su casa de la Ciudad de México por causas naturales.

“Mi madre lo único que tenía eran años y fue muy feliz porque se pudo despedir de todos, desde nietos y bisnietos. Su ánimo nunca lo perdió porque a la enfermera en sus últimas horas le dijo: ‘tráeme un poquito de vino’”, afirmó su hijo José Alfredo Jiménez Gálvez, presidente del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Agregó que Gálvez inspiró la mayoría de las canciones del compositor guanajuatense.

“Ella nunca dejó de oír las canciones que mi padre le compuso, incluso tampoco olvidaba los enojos que algún día tuvo con él, porque en ocasiones me decía ‘Ni me pongas esta canción, porque recuerdo que me hizo enojar cuando me la interpretó’.

“Mi padre siempre la protegió, le dejó a ella 153 canciones como parte de los bienes mancomunados de su matrimonio, entre las que destacan la más emblemática ‘Paloma Querida’, aunque también le gustaba mucho la letra de ‘Amor del Alma’ y ‘Serenata sin Luna’”, finalizó.