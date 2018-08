Se conformó el Congreso del Estado del Estado de Sonora; listos los 33 diputados

Ya quedó conformado el Congreso del Estado de Sonora en donde el partido Morena será mayoría, mientras que sus aliados en el pasado proceso electoral, PT y PES contarán con cinco diputados cada uno, haciendo un total de 22.

El PRI tendrá cuatro y el PAN 3; el Verde uno, Panal dos y, MC 1. De esta forma la Cámara de Diputados de Sonora se convertirá en recinto controlado por los partidos de izquierda. Aunque muchos de los diputados son de ideas de derecha y otros de centro. Progresista, dicen ellos.

Los poderosos partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), tuvieron una caída estrepitosa en las pasadas elecciones del 01 de julio, al no ganar ni un solo distrito electoral, alcanzando solo cuatro y tres diputaciones plurinominales, respectivamente. Que yo recuerde, es la primera vez que el PRI no gana de perdida una curul en el Congreso del Estado. Esto se debe a los nuevos tiempos. Casi siempre los tricolores eran mayoría tanto a nivel local como nacional.

Ahora, los 33 diputados deben de trabajar unidos para que a Sonora les vaya bien. Lo que sea de cada quién, la actual legislatura ha estado a la altura de los sonorenses y creo que por eso la Gobernadora ha podido dar un paso “gigantesco” en la administración estatal. Esperemos que las cosas sigan igual o mejor en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 01 de diciembre. Los diputados de oposición en la Cámara deben trabajar con mucha inteligencia.

Pues ni modo, las dirigencias del PRI y PAN deben de ponerse a trabajar y no pensar en realizar estudios del porqué perdieron las elecciones en forma apabullante. Perdieron porque la ciudadanía votó por lo candidatos de Morena, sin pensar si eran buenos, malos o peores. Solo se buscó un cambio y los mexicanos esperan que sea para bien del país. Ahora, hay que dejar gobernar a López Obrador, a los gobernadores y alcaldes ganadores de las elecciones. Y punto.

Se reúnen Célida López y Angelina Muñoz, alcaldesas entrante y saliente, respectivamente

Por lo pronto, esta tarde de miércoles, se reunieron la Presidenta Municipal electa de Hermosillo, Célida López Cárdenas y la actual, Angelina Muñoz Fernández, en Palacio, para ponerse de acuerdo en el proceso de entrega-recepción de la administración. Se acordó que será en los mejores términos, como lo establece la ley…Qué bien, por Hermosillo y sus habitantes.

Visita Gobernadora Claudia Pavlovich los municipios de Caborca y Pitiquito

En la comunidad La Estación, municipio de Pitiquito, la Gobernadora Claudia Pavlovich entregó la línea de conducción, tanque de almacenamiento y reequipamiento de pozos para abasto de agua, una obra que requirió una inversión de 13.70 millones de pesos, y que responde a la petición de sus habitantes, quienes tenían dificultades para contar con el vital líquido en sus hogares.

Con esta obra, se beneficia a la totalidad de la población de ese municipio, más de 12 mil habitantes que no contaban con el servicio de agua potable en forma constante.

“Sé que esta obra es muy importante para Pitiquito, podemos hacer muchas cosas, podemos pavimentar, hacer placitas, pero si la gente no tiene agua no tiene nada, no hay desarrollo económico, no se vive con dignidad”, señaló.

La jefa del ejecutivo sonorense resaltó la importancia de dar cumplimiento a los compromisos contraídos, y en el caso de su gestión, a casi tres años de administración se han completado más de la mitad de las responsabilidades con los ciudadanos.

“Llevo 67 de los 100 compromisos que establecí en mis seis años, es decir, voy más allá de la mitad de mi meta, mucho más allá a menos de lo que llevo de Gobierno, porque la palabra empeñada de una mujer sonorense vale mucho, y como dice mi madre, si tú das tu palabra, cúmplela”, refirió.

Por otra parte, en el plantel Cecytes Plutarco Elías Calles, municipio de Caborca, la Gobernadora Pavlovich entregó tres edificios consistentes en dos aulas, construcción de un laboratorio de análisis y tecnología de alimentos, y uno más para área técnica y biblioteca, con una inversión de siete millones 328 mil 881.88 pesos.

Además, se comprometió a entregar un camión para la movilidad de alumnos y personal docente, el cual estará disponible en un plazo máximo de 30 días.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.