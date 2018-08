“Desenlatan” tras lustro serie del 68

A partir de ayer, los miércoles y viernes a las 21:00 horas, “Verano del 68” se transmitirá por TV UNAM. Tendrá 12 capítulos de 30 minutos cada uno

Tras estar cinco años enlatada, “Verano del 68”, una serie que narra el Movimiento Estudiantil de 1968 llega a las pantallas de la manera en que su director, Carlos Bolado, siempre deseó.

“Estoy feliz de que se estrene, a pesar de haber esperado tantos años, que para un director es algo frustrante”, dijo el cineasta, en charla telefónica desde Colombia.

En 2013 se estrenó en salas Tlatelolco: Verano del 68, una cinta firmada por Bolado, que contaba una historia de amor de dos adolescentes de estratos sociales opuestos (Christian Vázquez y Cassandra Ciangherotti), en el marco de la represión de estudiantes por el gobierno que culminó el 2 de octubre.

Tal corte, sin embargo, no fue lo que propuso inicialmente el director.

“Hice una versión como de una hora 50 minutos que a los productores no les terminó de gustar, así que prefirieron hacer otro corte. No fue el corte del director, sino consensuado con el productor. En la serie iba a poner todo lo demás”, recordó el autor de “Colosio: El Asesinato”.

La mencionada serie, que siempre estuvo en la ecuación al momento de producir la película, fue apoyada por la UNAM con materiales de archivo y facilidades en sus instalaciones.

Aunque contiene también la historia vista en cines, es mucho más, consideró Bolado. Más punzante, por ejemplo. Y menos “fresa”, como le han criticado que resultó el largometraje, compartió.

“Es una historia que ahonda más. Hay más escenas del Presidente (Gustavo Díaz Ordaz, interpretado por Roberto Sosa), más del Secretario de Gobernación (Luis Echeverría, por Ricardo Kleinbaum).

“Todas las escenas de los periodistas (víctimas de represión). Hay una periodista que es un homenaje a (la italiana) Oriana Fallaci. Es una mujer que está investigando y es secuestrada. La serie es mucho más compleja. Un universo que me gusta más porque es coral. Es una visión más profunda”, sostuvo Bolado.

Son alrededor de 12 los personajes que aparecen en la serie y fueron eliminados de la cinta que vio la luz hace un lustro.

Tras acabar el montaje, ese mismo 2013, el proyecto despertó el interés de HBO, que incluso lanzó una oferta. Pero “Verano del 68” fue vendida a otro postor.

“La compró la dependencia audiovisual de la Secretaría de Gobernación. Dijeron que se iba a estrenar dos veces y no se estrenó. Nos dieron largas. La guardaron en un cajón y así estuvo todos estos años.

“Yo lo llamaría una censura. La compraron, la pagaron bien, para guardarla. Nunca tuvieron intenciones de estrenarla”, lamentó.

A partir de ayer, los miércoles y viernes a las 21:00 horas, “Verano del 68” se transmitirá por TV UNAM. Tendrá 12 capítulos de 30 minutos cada uno.

“La UNAM pudo tener una copia, y, como productores, decidieron estrenarla en este 50 aniversario del 68”, enfatizó el cineasta.

En septiembre, Once TV estrenará otro trabajo de Bolado referente al 2 de octubre: la miniserie documental 1968, una nueva edición, extendida y con más entrevistas, del trabajo que se emitió en esa señal en 2008.