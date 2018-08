Solucionan falta de aire acondicionado en el HIES

El problema se derivó de la antigüedad de los equipos que tienen más de 40 años

El problema que se presentó la semana pasada con el aire acondicionado del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) ya fue solucionado, una vez que se mandaron a arreglar los aparatos de clima artificial.

El subsecretario de Salud en el Estado, Félix Hilario Higuera Romera, afirmó que se debió a problemas relacionados con la antigüedad de los equipos con los que cuentan, pero ya pudieron ser solventados.

“El problema está resuelto, se repararon las máquinas, falló una máquinas, son máquinas viejas que tienen más de 40 años y lo que se hizo fue repararla”, argumentó.

En cuanto a información que circuló a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, donde señalaban que las temperaturas al interior del edificio eran muy elevadas, el subsecretario negó que así haya sido.

“En ningún momento estuvieron sin aire acondicionado, eso fue una falsedad, todos los niños estuvieron con aire acondicionado, la máxima temperatura a la que estuvo el hospital fue de 30, 27 grados, ahorita ya reparados los aires están a 22 grados. Quien sacó esta idea de que estaban intolerables las temperaturas en el interior del hospital, fue una falsedad”, aseveró.

Aseguró que en todo momento estuvieron al pendiente de la situación y no es que no se diera abasto la capacidad de los aparatos de enfriamiento, sino que al fallar uno de ellos no se enfriaba adecuadamente.

Puntualizó que si bien esta situación puede repetirse en alguna otra institución de salud, en las que dependen de la Secretaría de Salud sólo se ha presentado en el HIES y fue por un lapso aproximado de tres días.