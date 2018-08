Está “superdelegado” bien ubicado

Empañan buen avance en seguridad

Define la “Gober” el primer cambio

Se pelean por las migajas electorales

Está “superdelegado” bien ubicado…Quien acaba de reiterar que no le apostarán a la confrontación, si no a la suma y conciliación, es el recién nombrado coordinador del Gobierno Federal en Sonora, Jorge Taddei, que es la figura de “superdelegado” con la que suplirán a las 45 delegaciones que desaparecerán, ya que ahora serán cosa del pasado con la intención de ahorrar en todos los sentidos.

Y para prueba está el como ayer a Taddei Bringas se le escuchara con plena conciencia, pero sobre todo con los pies muy bien puestos sobre la tierra, en la comparecencia que tuviera con columnistas, en cuanto al desafío que implicará ese reto de cambiar la forma de hacer las cosas para enfocar el quehacer gubernamental con un verdadero sentido de beneficio social. ¡Qué tal!

Eso bajo la consigna de que las campañas y grillas ya pasaron, y que ahora en lo que han llamado la Cuarta Transformación, después de la Independencia, Reforma, y Revolución, dizque caben todos, para abonarle a un cambio de paradigma que se dará a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión el Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador, en que se le invertirá a hacer las cosas diferentes. ¡Órale!

Con ese sentido propositivo y conciliador es que se le oyera al reconocido luchador social desde hace más de cuarenta años, tiempo en el que ha apoyado las causas más sentidas de la población, y quien de profesión es Ingeniero Industrial y catedrático de la Unison, al adelantar estar dispuesto a buscar un encuentro con la gobernadora, Claudia Pavlovich, para colaborar en los mejores términos. De ese pelo.

Aún y cuando aclarara que ahorita están en una etapa de pre-diagnóstico, a fin de evaluar el como habrán de operar con ese novedoso esquema en el que ya no habrá delegados, con la finalidad de optimizar el presupuesto, porque nomás con ese recorte se estarían ahorrando más menos $2 mil millones de pesos en todo el País, si se analiza que cuentan con todo un séquito de empleados de confianza. ¿Cómo la ven?

De ahí que para ese efecto es que Taddei destapara, que crearán lo que serán algo así como nueve subcoordinaciones distribuidas estratégicamente en todo el Estado, así como entre cuatro y seis representaciones indígenas, con tal de hacer llegar de una manera más efectiva y directa los beneficios de los diferentes respaldos asistenciales que promueve la Federación, lo cual todavía están afinando.

Sin embargo lo que sí apuntilló y definió, es que lo primero que evitarán es que esos apoyos se hagan llegar con una pretensión clientelar o a cambio de una afiliación partidista, como se había hecho antes, con el propósito de comprar voluntades entre los que menos tienen, de ahí que advirtiera que de los primeros que serán más vigilantes, es de los mismos promotores del Partido de Morena. ¡Pácatelas!

Ya que partiendo de la visión expuesta por el originario de Cananea, de eso dependerá que se consolide el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con el que AMLO a la tercera llegara a la Presidencia de la República, es decir, yendo del dicho al hecho, a partir de los resultados que den ya estando en el poder, por ser muy fácil el prometer, pero lo difícil es el cumplir. A ese punto.

Y vaya que lo dice alguien que dejó muy en claro que no lo mueve otro interés más que el de servir y no usar esa posición como trampolín, por no tener en mente el aspirar a otro cargo en el futuro, pero precisando que no está cerrado a nada, pero sólo el tiempo y las circunstancias lo dirán.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Empañan el buen avance en seguridad…El que vaya que cayó en un mal momento, es el reconocimiento que recién le hicieran a los operadores de la seguridad en Sonora, vía el llamado Semáforo Delictivo Nacional con el que se mide el combate a la delincuencia, luego de que en junio lo lideraran junto con Yucatán y Tlaxcala, y es que a la par hizo crisis la violencia en Guaymas. ¡Ñácas!

Lo anterior por como dicho positivo resultado, que es producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cuyos titulares son Adolfo García y Rodolfo Montes de Oca, se opacara debido a como en la última semana se han recrudecido los hechos violentos en ese puerto, con un saldo de siete desaparecidos, cuatro asesinados y casas rasfagueadas.

A ese grado es que ha llegado la inseguridad en esa ciudad porteña, al punto de que desde el lunes pasado los elementos de la Policía Municipal guaymense asignados a la Comisaría de San Carlos no se presentaran a laborar en ninguno de los turnos, al parecer porque fueron amenazados tras el “levantón” de tres jóvenes turistas, que manejan que son familiares de personas ligadas al crimen organizado. ¡Tómala!

Casi por nada es que ante esa reculada de los mencionados agentes municipales, que mejor optaron por hacer valer el clásico dicho que dice, ¡vale más que digan que aquí corrió, que aquí quedó!, es que echaran mano de elementos de otras comandancias para mantener la vigilancia en este centro turístico, a raíz del como ya ha estado pasando de todo, al ser rebasadas las fuerzas policiales de ese Municipio.

No en balde es que como consecuencia de esos sucesos, como lo reflejan que el pasado domingo tirotearan casas y viviendas en la colonia San Vicente, intensificaran el Operativo Conjunto en esas latitudes, conformado por la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Federal Preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

Es tal el temor que ya hay, que los parientes de los “perdidos” ya pidieron a través de las redes sociales que se los regresen vivos o muertos, cuando menos pa´ tener un lugar donde visitarlos, sin buscar justicia ni venganza, por lo que así tocó fondo la cosa, durante la fracasada gestión del alcalde, Lorenzo De Cima.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Define la “Gober” el primer cambio…Y si por la víspera se saca el día, muy seguramente que entre los integrantes del gabinete de la “Gober”, Claudia Pavlovich, ya debe haber alguien al que le dieron las gracias, si se parte de lo que ayer anticipara, de que será la próxima semana cuando de a conocer lo que será el primer cambio del funcionario que dejará de prestar sus servicios. Ni más ni menos.

Toda vez que llegando y llegando del periodo vacacional del que disfrutara Pavlovich Arellano, luego luego adelantó que ya tiene preparada esa primera remoción, pero aclarando que será un quita y pone que se hará de manera paulatina o gradual, o séase, no de “todos al bolón”, bajo la base de que todo tiene un ciclo y hay que ver que es lo que está funcionando y en lo que habría que mejorar de aquí pa´l real.

Lo que lleva a concluir que la Mandataria Estatal sí que aprovechó los días de relax que tuvo para reflexionar sobre los movimientos de colaboradores que hará, derivado de cómo le cambiara el escenario político, ante el inédito “carro completo” que ganara Morena en las pasadas elecciones, con lo cual ahora tendrán mayoría en el “Congrueso” del Estado, de ahí los obligados ajustes que estará haciendo. ¡Ups!

No obstante lo que es la Ejecutiva no dio color, ni mucho menos detalles, en lo referente a las áreas o dependencias en las cuales realizará esa cambiadera, con la mira puesta en sacar adelante lo mucho que todavía hace falta por hacer, si se toma en cuenta que apenas está a mitad de su sexenio, de ahí el porque aflorara que está mirando con lupa los perfiles de quienes habrían de entrar al relevo. De ese vuelo.

Es por lo anterior que entre los miembros de la administración claudillera, sí que hay muchitos que deben de andar en ascuas o con el alma en un hilo, porque independientemente de que se da por descontado que ya hay algunos nominados y hasta palomeados, para empezar a vivir fuera del presupuesto, ciertamente que todo puede pasar, lo que significa que nadie está safo de entrar en esa poda de la nómina. ¡Glup!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se pelean por las migajas electorales…Ahora sí que quien lo iba a decir, el que a estas alturas tanto el PRI, como el PAN, al igual que el resto de los Partidos de la chiquillada, se andarían pelando por las migajas que quedaran después de los comicios del 1 de julio, como es la repartición de las diputaciones “pluris” o que se asignan por representación proporcional, en base a la votación obtenida.

Y es que después de una maratónica sesión de varias horas, lo que son los consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), del que es encargada la rebasada de Guadalupe Taddei Zavala, simplemente no se pusieron de acuerdo al momento de aprobar dos propuestas para la repartidera de esas curules locales plurinominales, por lo que sigue sin saberse cómo quedará integrado el Congreso del Estado. ¡Palos!

Por lo que ahí tienen que se venció el tiempo fatal, que era hasta el lunes 30 de julio, sin que “saliera humo blanco” al respecto, pero de acuerdo a La Lupe Taddei, ni así se está violando la Ley, según esto porque cumplieron con convocar a una sesión extraordinaria, que será para éste “miércoles de calentamiento”, lo que pone de manifiesto que hasta con eso terminó de “hacérsele bolas el engrudo”.

Si se parte de que de entrada no se aceptara que en la primera iniciativa le tocarán cuatro de esos “huesos” a los priístas; dos a los panistas; tres para los Morenistas; uno para el PANAL y uno para Movimiento Ciudadano; como tampoco el que luego se modificaran las cantidades, para que le dieran tres a los panuchos y dos a los de Morena, y así completar los 33 “disputados” que debe de haber. Así el dato.

Correo electrónico: [email protected]