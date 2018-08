Pedirá libertad asesino de Lennon

Mark David Chapman, solicitará en agosto a las autoridades de Nueva York que le concedan la libertad condicional, algo que lleva haciendo cada dos años desde 2000

Chapman, que actualmente tiene 63 años, mató a tiros al ex integrante de The Beatles en 1980, a las puertas de su residencia en el edificio Dakota, y fue condenado a un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua.

Recluido en la prisión de alta seguridad de Wende, en el Estado de Nueva York, Chapman comenzó a enviar sus peticiones a la Junta de Libertad Condicional una vez que cumplió 20 años entre rejas, en 2000, pero en las últimas nueve audiencias no ha tenido éxito.

Según afirman medios locales, la junta ha reconocido en esas ocasiones que Chapman tiene un historial penitenciario limpio desde 1994, pero también que actuó con premeditación y en busca de celebridad, por lo que liberarlo sería contrario a la ley.

En su próximo proceso de entrevistas, que de acuerdo con AOL se celebrará la semana del 20 de agosto, la junta estudiará los casos de decenas de presos, pero parece ahora abierta a dar más prioridad a su comportamiento que a la gravedad de sus delitos.

Según se desprendió de las transcripciones de su entrevista con el organismo en el año 2010, Chapman tenía una lista de varias celebridades como posibles víctimas pero eligió a Lennon porque le parecía más accesible que los demás.

En 2008 dijo que se arrepentía de sus actos.

“Creí que matando a John Lennon me convertiría en alguien, y en lugar de eso me convertí en un asesino, y los asesinos no son nadie”, expresó entonces.

La artista Yoko Ono, viuda de Lennon, ha enviado cartas en los últimos años pidiendo que Chapman no salga de prisión porque ella teme por su seguridad y la de su familia.

Además, Ono argumenta que los seguidores de Lennon tienen amenazado al asesino.