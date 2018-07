Ocultan 368 mdp de gastos a INE

Según la Comisión de Fiscalización 79 candidatos rebasaron el tope de gastos de campaña

Los partidos y candidatos que contendieron el 1 de julio ocultaron a la autoridad electoral 368 millones de pesos de gastos, informó la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, 79 abanderados rebasaron el tope de gastos de campaña, de los cuales únicamente nueve fueron federales: ocho candidatos a diputados y una fórmula al Senado de la República.

La Comisión de Fiscalización validó este lunes los dictámenes de gastos e ingresos de 17 mil 699 candidatos locales y federales, quienes, en conjunto, reportaron 5 mil 334 millones de pesos de ingresos y 5 mil 192 millones de pesos de gastos de campaña.

El consejero Ciro Murayama detalló que de los 368 millones de pesos de gasto que fueron ocultados, que equivalen al 7 por ciento del total de erogaciones, 203.5 millones son de campañas federales y 164.5 millones de locales.

En total, expuso, el INE detectó 10 mil irregularidades en los informes financieros de los partidos, entre ellas gastos no reportados y gastos reportados de manera extemporánea.

En entrevista con medios, Murayama afirmó que por esas anomalías el INE impondrá multas, las cuales actualmente están siendo calculadas e impactadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y serán aprobadas el próximo 6 de agosto por el Consejo General.

En el caso de los candidatos presidenciales, el consejero destacó que, pese a que en algunos casos hubo rezago en el reporte de gastos, al final existió un alto nivel de rendición de cuentas.

“La elección presidencial en general lo que tuvimos fue un alto nivel de rendición de cuentas, lo que tuvimos también y lo fuimos informando fue algún rezago en la carga de operaciones, pero los informes finalmente se entregaron”, mencionó.

“El dinero no fue algo disruptivo en estas elecciones”.

Murayama indicó que ninguno de los cuatro presidenciales ni de los aspirantes que resultaron vencedores en las elecciones para renovar las Gubernaturas de ocho entidades y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rebasaron el tope de gastos de campaña.

Dijo que en el caso de los nueve abanderados que a nivel federal rebasaron el tope, sólo dos que contendieron por una diputación ganaron, sin embargo, no están en riesgo sus victorias porque fueron rebases de 1.3 y 0.8 por ciento.

“Es decir, desde nuestra perspectiva no está en riesgo ningún cargo de elección federal”, apuntó.

Resaltó que el dinero no fue un factor determinante en el rumbo de la contienda electoral.

Añadió que del total de recursos que manejaron los partidos y candidatos en sus campañas, el 88.3 por ciento fue de origen público.

“Esta idea de que el dinero es de quien decide las elecciones la podemos empezar a desterrar, me parece que es un paso en la dirección correcta, no quien más gasta es a quien mejor le va, esa es una buena noticia para nuestra competencia democrática”, sostuvo.

Murayama adelantó que en los próximos días se dará a conocer el monto total de multas, además de que el viernes sesionará nuevamente la comisión para desahogar alrededor de 600 quejas en materia de fiscalización.