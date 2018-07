Imputan homicidio a empleado de tienda

José Manuel de 24 años fue enviado a prisión preventiva, mientras que un cómplice del presunto ladrón fue puesto en libertad

José Manuel ‘N’, trabajador de una tienda de Cuernavaca que mató a un presunto ladrón, enfrentará un proceso por homicidio y permanecerá en prisión preventiva.

En un comunicado, la Fiscalía de Morelos informó que, de acuerdo con videos de las cámaras de seguridad del minisúper, el detenido hirió en el cuello con una navaja a Michael ‘N’, de 21 años, sin que el supuesto asaltante lo amenazara o portara algún arma.

“De acuerdo al análisis y a las pruebas con las que el Ministerio Público de homicidios cuenta al momento, se establece que las acciones realizadas por el hoy imputado no corresponden a una legítima defensa, ya que ha quedado comprobado que el trabajador no se encontraba en situación de peligro, amenazado o violentado en su seguridad.

“Sin embargo, por decisión propia y teniendo control de la situación, decide utilizar el arma blanca que portaba, para realizar un corte profundo a nivel de la garganta en contra de quien tenía sometido”, precisó la dependencia.

Según el reporte, la madrugada del 28 de julio Michael ‘N’ y otro sujeto, identificado como Manuel Antonio, ingresaron a un minisúper ubicado en la carretera México-Acapulco, kilómetro 92+600, a la altura de la colonia Acapantzingo, para cometer un atraco.

En el sitio fueron aprehendidos José Manuel ‘N’ y Manuel Antonio, de 26 años, quien enfrentará un proceso en libertad por el delito de robo, el cual no es considerado como grave.

Tras la audiencia de imputación, a las afueras del edificio de juicios orales, unas cuarenta personas protestaron por la resolución, al considerar que José Manuel ‘N’, de 22 años y que será internado en el penal de Atlacholoaya, sólo se defendió.

“El defendió su vida, defendió la empresa, es el sostén de su papá, entonces está queriendo defender su trabajo. Entonces ahorita van a soltar al ratero, el otro ratero pues ya falleció, este muchacho lo quieren dejar, pedimos libertad.

“El muchacho no fuma, no toma, no es vago, no anda en la calle, no nada”, dijo Yolanda López, vecina de la comunidad.

“No es un muchacho maleante como los que llegaron a asaltar, no toma, es una persona muy seria, que lo conocemos desde chiquito, pero si llega el caso de que llegan a la tienda a asaltar, pues defiende la integridad de la tienda”, señaló otra mujer.

Ayer, habitantes de la colonia Acapantzingo bloquearon intermitentemente el sentido norte a sur del Paso Exprés, a la altura del kilómetro 93, para exigir la liberación de José Manuel.