Frenan su traslado 26 reos en Sinaloa

Los reclusos de alta peligrosidad por delitos del orden federal permanecen en el penal de Aguaruto y cuentan con protección judicial para evitar su traslado a penales federales

En el centro penitenciario de Aguaruto, uno de los tres que están a cargo del Gobierno de Sinaloa, hay 26 reos considerados de alta peligrosidad por delitos del orden federal que cuentan con protección judicial para evitar su traslado a penales federales.

Los presos, que enfrentan cargo del orden federal, han ganado amparos en los juzgados Primero y Tercero de Distrito en Sinaloa, que corresponden al Décimo Segundo Circuito, ubicado en esa entidad.

Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública, indicó que tener a esos internos representa una amplia posibilidad de evasiones, debido a que el penal de Aguaruto no cuenta con las condiciones óptimas de seguridad.

“Principalmente es que el penal no está diseñado para albergar internos de ese nivel de capacidad corruptora para los elementos o bien de coacción”, aseguró.

“Prácticamente no se reúnen las capacidades mínimas indispensables para tener reos principalmente por delitos de orden federal”.

Desde 2010 a la fecha se han registrado 11 escapes de Aguaruto; el último ocurrió el domingo 22 de julio, cuando Julián Grimaldi Paredes, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, y Carlos Jesús Salmón Higuera, líder de sicarios de Los Mazatlecos, ligado al Cártel de los Beltrán Leyva, salieron del penal por la puerta principal, vestidos de custodios y después de cruzar seis filtros de seguridad.

Antes de ellos, se evadieron hasta 32 reos más, la mayoría vinculados con el Cártel de Sinaloa, ya sea a través de túneles, en camionetas con doble fondo y por la puerta principal, como ocurrió la última ocasión.

En todos esos casos, la Procuraduría General de la República inició investigaciones en contra de funcionarios de las prisiones, pero a la fecha no se tiene una sanción pública emitida por autoridades federales o locales.

Castañeda Camarillo aseguró que esas fugas ocurrieron con previa advertencia al Consejo de la Judicatura Federal y al Consejo Nacional de Seguridad Pública para evitar traslado de presos de orden federal al penal de Culiacán.

“Desde el año pasado hemos solicitado y dicho que el penal no reúne las condiciones de seguridad adecuadas para albergar reos de índole federal”, indicó.

Las advertencias se hicieron, dijo, a través de informes detallados en los que se enumeró cada una de las fallas del centro de reclusión, como el tipo de instalaciones y la falta de capacitación de los elementos de custodia penitenciaria.