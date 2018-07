Abandonan a bebé de tres meses

El pequeño estaba envuelto en una chamarra; fue trasladado al DIF de Aguascalientes, donde está bajo vigilancia y supervisión médica

Un bebé de aproximadamente tres meses de nacido fue abandonado bajo los arbustos que se ubican en la jardinera del Mercado Primavera en Aguascalientes.

Fue alrededor de las siete de la noche del domingo, cuando se reportó al C4 Municipal que un bebé se encontraba abandonado envuelto en una chamarra.

“Se recibió un reporte de la ciudadanía a los servicios de emergencia, donde señalaban la presencia de un bulto que parecía ser un menor, por lo que se les aviso a los elementos de la zona centro”, explicó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

Elementos del Grupo Ciclopolicías, así como unidades del Destacamento Zona Centro se trasladaron al lugar y localizaron al infante.

“Se encontraba en una chamarra envuelto, dormido, se le checaron los signos vitales y se tomó la decisión de cargar al niño. El bebé se veía en buenas condiciones, estaba vestido de azul, al lado de él se veía un chupón y envuelto en una chamarra de una mujer”, relató Rogelio González León, policía municipal que atendió el reporte.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se trasladaron al sitio y valoraron al menor, el cual se encontraba en buenas condiciones de salud.

“Los paramédicos lo valoraron y dijeron que estaban en buenas condiciones, entonces tomaron la decisión de trasladarlo al Tercer Milenio, dándole continuidad mi compañero de la zona centro para darle de comer al niño porque está muy chico, se le cambió también su pañal”, indicó el oficial.

Los vecinos señalaron que por las noches la zona es peligrosa y falta alumbrado.

“Creemos que este bebé de alguna manera pertenece a alguien cercano aquí, porque de aquel lado tenemos la Gremial y tenemos otro parque aquí en la Francisco Villa. Si realmente no querían el bebé pues yo pienso que hay formas para llevarlo al DIF, para dejarlo en otra instancia, para que estuviera el niño en un lugar seguro, pero dejarlo en un lugar así, la verdad que no merece, yo creo que no hay calificativo”, afirmó Guillermo Márquez Ríos, vecino de la colonia.

El procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal, Jaime Diaz Esparza, informó que el bebé se encuentra en buenas condiciones de salud, mismo que estará bajo vigilancia y supervisión médica por cualquier eventualidad que se pudiera presentar, además de que se le proporcionarán todos los cuidados necesarios.