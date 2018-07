Rechazan policías laborar en penal en Sinaloa

Son 50 elementos quienes dijeron no estar capacitados para actuar en caso de una emergencia al interior del centro de reclusión de Aguaruto

Policías estatales de la Unidad Preventiva en Sinaloa se manifestaron este lunes para rechazar que se les asignara el resguardo del penal de Aguaruto.

El grupo alcanzó los 50 elementos, quienes dijeron no estar capacitados para actuar en caso de una emergencia al interior del centro de reclusión, además de que no conocen qué personas y por qué delitos están encarcelados.

“Por culpa de la corrupción está manchando la corrupción personal ajeno a nuestra corporación, entonces, por culpa de ellos, de enajenar tienen que pagar su responsabilidad los compañeros de la tropa, quienes están en las torres y videocámaras, que se les finquen responsabilidades”, comentó un policía.

“Yo creo que no es justo que nosotros paguemos los platos rotos, porque otro personal planearon la fuga, ahí la corrupción está durísima y nosotros no tenemos la culpa de la cochinada que hay allá adentro”.

Está protesta forma parte de una movilización que comenzó el sábado pasado tras la muerte por infarto del policía Eduardo Verástica.

De acuerdo con el grupo de policías en protesta, Verástica falleció por la presión que tenía a partir de la investigación que se comenzó por la Procuraduría General de la República tras la fuga de dos internos catalogados de alta peligrosidad por estar acusados de delitos del orden federal.

Ese día Verástica, siendo policía estatal, estuvo a cargo de una de las plumas de entrada y salida, y él fue uno de los testigos de la evasión de los internos, quienes salieron por la puerta principal vestidos como personal de Custodia Penitenciaria.

Los policías en protesta dijeron a Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública, que el problema de Verástica lo comparten todos los policías estatales: no conocer a las personas a las personas que se encuentran recluidas y que existe nula coordinación entre Custodia Penitenciaria y Policía Estatal.

En una negociación que duró aproximadamente una hora afuera de la Policía Estatal, los agentes lograron ser enviados a otros labores fuera del penal por 24 horas, mientras se forma una comisión que se presentará ante las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública para explicar sus necesidades y demandas.