Hepatitis C aumenta por tatuajes

Expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), encontraron que los tatuajes hechos por personas “amateurs” aumenta el riesgo de padecer hepatitis c. Por el contrario, los estudios demostraron que tatuarse en manos de un profesional disminuye el riesgo.

Las personas que se tatuaron con personas no profesionales enfrentaron un riesgo de hepatitis c entre dos y cuatro veces mayor que el promedio.

La hepatitis c se contagia a través del contacto con sangre infectada y es un importante problema de salud, ya que entre el 75% y el 85% de las personas infectadas desarrollan infección crónica, lo que provoca enfermedades graves como la cirrosis y cáncer de hígado.

En el siguiente vídeo, el Dr. Enrique Wolpert menciona cómo se puede identificar la hepatitis c:

Los tatuajes y perforaciones no sólo pueden transmitir hepatitis c; si no se realizan en condiciones estériles son focos de infección de otras enfermedades como el VIH.

Si piensas realizarte un tatuaje lo mejor es que acudas con un profesional certificado y verifiques las condiciones higiénicas del lugar. ¡No te pongas en riesgo!

Fuente: Salud 180