Evitan 103 mil 524 intentos de extorsión en Sonora

La Secretaría de Seguridad Pública puso en operación dicha aplicación en agosto de 2016

Desde el lanzamiento de la aplicación móvil Antiextorsión Sonora en agosto del 2016 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), a la fecha se han evitado 103 mil 524 intentos de extorsión.

Con la finalidad de brindar a la ciudadanía herramientas de prevención del delito, en particular la extorsión telefónica la SSP tiene a disposición la aplicación Antiextorsión Sonora, un servicio gratuito de fácil instalación, solo se debe contar con conexión a internet.

Para quienes cuentan con sistema operativo Android, solo requieren acceder a Play Store y para sistema IOS ingresar a Appstore, buscar Antiextorsión Sonora, donde aparecerá el icono y se descarga.

Desde su lanzamiento en agosto de 2016 a la fecha, se cuenta con 58 mil 500 usuarios registrados, en promedio se registran 80 personas a diario, se han evitado 103 mil 524 intentos de extorsión.

Además, la aplicación tiene registrado más de tres mil números de extorsionadores y se reciben 15 reportes diarios en promedio del delito de extorsión a la línea 089 de denuncia anónima.

Las modalidades más utilizadas por los presuntos extorsionadores son el secuestro virtual, o bien, la de señalar que un familiar está detenido por la autoridad; amenazas, carteles o grupos delictivos, comandos armados o bien, ganadores de algún premio.

De las anteriores modalidades, el secuestro virtual ocupa un 28 por ciento y familiar detenido por una autoridad el 20 por ciento, esto es, son las más utilizadas, además, son las modalidades en las cuales más depósitos realizan los ciudadanos.

Ante ello se recomienda no contestar teléfonos desconocidos, si se detecta que quieren extorsionarlo hay que colgar, conservar la calma, no dar datos personales, si la persona no se identifica o lo amenaza hay que colgar de inmediato, no realizar depósitos en efectivo, tomar nota de hora y teléfono de la llamada.

La Secretaría de Seguridad invita a descargar la aplicación móvil Antiextorsión Sonora, la cual es fácil y gratuita y en caso de recibir una llamada de intento de extorsión llamar al 089 para hacer la denuncia, la cual es anónima.