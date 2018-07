Entregan unidades básicas de vivienda en las zonas rurales oriente y poniente

Se beneficiaron a 77 familias del poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y La Victoria

Familias de las zonas rural oriente y poniente de Hermosillo fueron beneficiados con el programa Unidades Básicas de Vivienda que realiza la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES).

Elly Sallard Hernández, Directora General de la COVES, especificó que en lo que va del año han beneficiado a 77 familias de la capital en su casco urbano y las comunidades de Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino y La Victoria.

En esta entrega, que tuvo lugar en el Poblado Miguel Alemán, detalló que las Unidades Básicas de Vivienda constan de dos recamaras, área de cocina, sala-comedor y baño completo, con muros de block, cancelería e instalaciones eléctricas.

“Las casas son completamente enjarradas por dentro y por fuera, la loza de cimentación, el techo es de vigueta y casetón, no entregamos viviendas con techo de lámina, son casas muy frescas, que la gente nota la diferencia de estar viviendo con pedacería de hule, de aluminio o de las láminas, entonces realmente es un cambio muy digno”, mencionó.

Este programa, aseguró, ataca directamente de raíz la pobreza extrema en familias sonorenses más vulnerables; y con ello se evitan problemas de salud, ya que la mayoría de las familias no contaban con un baño.

“La familia ya no vive en piso de tierra, la familia ya vive en piso de cemento, la familia ya tiene mayor salud, evitando las enfermedades al contar con un baño”, resaltó Sallard Hernández.

Gracias a ello, las familias de Crescenciana Nava Navarrete, y de Lorenzo Valencia Miranda, del Poblado Miguel Alemán, al igual que el resto de los vecinos que recibieron este apoyo, dejaron atrás las afectaciones que debido a los cambios de clima y goteras por las lluvias les ocasionaban.

Crescenciana Nava narró que en su antigua casa, hecha con cartón y techo de lámina, tenía que soportar que se introdujera el agua en época de lluvia, por lo que su esposo Pablo Casarubias y cinco, de los nueve hijos que tiene, y que aún viven con ella, tenían que pasar muy malos ratos.

“Nos la pasábamos en el agua, pasaba todo el aire y en el calorón, cuando llovía nada más nos sentábamos y esperando a que se quitara el agua”, comentó.

Cuando supo que iba a ser beneficiada con una unidad básica de vivienda no lo podía creer, recordó, al sentir una gran felicidad de ver cómo su familia ya no tendrá que pasar más problemas con las lluvias y el calor.

“Le doy gracias a la Gobernadora por ayudarnos, porque si no fuera por ella, pues no tendríamos una casa así, si no fuera por ella, así estuviéramos como antes viviendo con calor y con goteras”, expresó.

Por su parte, Lorenzo Valencia, también conocido por sus amigos y seres queridos como “Don Lencho”, platicó que en la casa donde vivía tenía que soportar que los animales ingresaran, además, para mitigar el frío tenía que taparse con varias cobijas.

“Siento mucha alegría, ahora ya tengo una casa digna y me da mucho gusto; le batallaba con el frío, necesitaba echarme un montón de cobijas y luego mucha tierra, entraba mucha tierra y piedras”, finalizó don Lencho.