Destaca Sonora en donación de órganos

Además se han realizado 118 trasplantes, dijo el titular del Centro Estatal de Trasplantes, Ernesto Duarte Tagles

Sonora se encuentra dentro de las entidades con mayor donación de órganos en el país, con un registro de 36 donaciones y 118 trasplantes, resaltó Ernesto Duarte Tagles.

El Director General del Centro Estatal de Trasplantes (Ceestra) señaló que, en seguimiento a la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y del Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, fomentan la cultura de donación.

Los órganos que se pueden trasplantar, apuntó, son: el corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones e intestino delgado, así como los tejidos de córnea, piel y músculo esquelético, como el hueso y cartílago.

“Las personas que pueden ser donadores de órganos y tejidos en vida, son los hombres y mujeres a partir de los 18 años que se encuentran en buen estado de salud y en pleno uso de sus facultades mentales, mientras que, en muerte cerebral, puede ser cualquier persona, desde los dos hasta los 75 años o más”, puntualizó.

Duarte Tagles explicó que en el coma cerebral la persona sigue viva, funcionando, aunque a un nivel muy bajo, es decir, aún tiene actividad, mientras que en la muerte encefálica, el cerebro no tiene actividad, no fluye sangre ni oxígeno a éste, las pupilas no responden al estímulo, no hay reacción al dolor y el paciente es incapaz de respirar sin asistencia médica.

Para asignar órganos o tejidos de donadores fallecidos, indicó, de acuerdo al artículo 336 de la Ley General de Salud, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad, así como la ubicación del donador.

El órgano que más se trasplanta en Sonora, México y el mundo, dijo, es el riñón, debido a que se puede trasplantar de una persona viva, además, es el que tiene más incidencia de enfermedad, como la insuficiencia renal.