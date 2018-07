Siguen Chivas sin levantar

Para aguafiestas en Guadalajara, el Cruz Azul.

Ni una cancha en pésimas condiciones impidió que La Máquina venciera 1-0 a Chivas para ligar dos triunfos en el inicio del Apertura 2018, un arranque de torneo que La Máquina no tenía desde hace tres años y medio.

El conjunto cementero supo sobreponerse a un difícil primer tiempo en el que batalló para desarrollar su mejor futbol al estar en un terreno de juego que, con muchos charcos, no dejaba rodar con normalidad el balón, tras la tormenta que azotó a la Perla Tapatía, y que retrasó por 25 minutos el inicio del partido.

Esta vez, ninguno de los refuerzos celestes le solucionó el partido a su técnico Pedro Caixinha, sino que lo hizo el uruguayo Martín Cauteruccio, el delantero al que le apostó el club para este torneo como suplente de Milton Caraglio, prescindiendo de los servicios de Felipe Mora.

Al 47′, “Caute” acarreó el balón hasta los linderos del área y sacó disparo a contrapié del portero Raúl Gudiño.

El charrúa ingresó para el complemento luego que Caraglio sufrió una lesión.

El Rebaño hizo poco para evitar la caída, la segunda al hilo, con un técnico José Cardozo que ya no sabía ni qué gritarles a sus dirigidos.

El paraguayo fue víctima una vez más de Caixinha, al que no le ha podido ganar tras 5 partidos.

Todavía al 79′, Elías Hernández estuvo cerca de ampliar la ventaja para el conjunto cementero, pero su disparo reventó el poste derecho del arco rojiblanco. Eso sí, el mediocampista reafirmó su posición de caza Chivas, pues llegó a 11 triunfos sobre el Rebaño, tras 20 cotejos.

Y justo cuando en la semana Cardozo decía que los sacos de billetes no hacían goles, por la fuerte inversión que hizo La Máquina en refuerzos, fue uno de los nuevos rojiblancos el que dejó la última y más clara ocasión del Guadalajara, al 95′.

Ángel Sepúlveda apareció sin marca pero su cabezazo lo cruzó demasiado.

El Cruz Azul de Ricardo Peláez luce prometedor y ya tiene 6 puntos en este torneo, aunque esperará a conocer la gravedad de las lesiones de Caraglio y Pablo Aguilar, quien salió al 88′ con dolores en la espalda baja.