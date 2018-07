Investiga Fiscalía de QRoo ataque armado

La Fiscalía General de Quintana Roo informó que a través del fiscal del Ministerio Público se abrió la carpeta de investigación 404/2018 por los delitos de homicidio en agravio de cinco personas, lesiones en agravio de tres más, así como daños a la estructura de un local en acontecimientos reportados anoche en Puerto Juárez.

Ante la representación social de los cinco occisos, tres están identificados de manera oficial, el agente de la Policía Ministerial Juan C. M. L, de 41 años de edad, Javes C. F, de 31 años, Lorenzo C. N, de 51 años de edad, cuyos cuerpos serían entregados esta tarde.

Además, se informó que el agente ministerial que resultó herido y otras dos personas se encuentran estables.

Al concluir el procesamiento de datos en la escena criminal, se aseguraron 105 casquillos percutidos, de calibres .223, 7.62×39, 5.7×28 y 9mm.