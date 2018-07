Fuera de duda: Olas de calor e incendios forestales son “la cara del cambio climático”

El mundo está experimentando un clima extremo, incluyendo fuertes olas de calor y feroces incendios forestales en distintos países, que van cobrando víctimas mortales. Michael Mann, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania y uno de los principales especialistas científicos en ese campo, aseguró a The Guardian que esos extremos son “la cara del cambio climático”.

Según sostiene el investigador, “literalmente, no veríamos estos extremos de no ser por el cambio climático”. Además, señaló al diario británico que los efectos de dicha alteración “ya no son sutiles” y que “se están desarrollando en tiempo real”, lo que, a su juicio, se evidencia en lo que el mundo experimenta este verano.

En su opinión, preguntar si el cambio climático “causa” eventos específicos sería incorrecto. “La pregunta relevante es si impacta en estos eventos y los hace más extremos. Y podemos decir con gran certeza que sí”, dijo.

Eventos climáticos extremos en el mundo

Un cierto número de países en Europa, América del Norte y Asia experimentan últimamente eventos climáticos extremos, incluyendo olas récord de calor y mortíferos incendios forestales.

En Grecia, tales incendios acabaron recientemente con la vida de 83 personas y devastaron pueblos turísticos en la costa cerca de Atenas, al tiempo que otro evento parecido ha azotado a California, EE.UU.

Simultáneamente, Japón decretó estado de desastre natural por la ola de calor que sufre el país y que causó 65 muertes la última semana.

Fuente: actualidad.rt