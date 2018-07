Dirigirá mexicana en Hollywood

Issa López, cineasta admirada por Stephen King y Guillermo del Toro, entre otros, se sumará a la lista de directores mexicanos que hacen cine en Hollywood. Y lo hará con un musical en inglés, aunque muy latino, de música banda.

“No quiere decir que los personajes se suelten cantando y bailando, porque no estoy por eso, pero es un musical como “Fiebre de Sábado por la Noche”, que era un análisis de la clase trabajadora italiana en Brooklyn y que los sábados en la noche se vuelven los reyes de la pista.

“Es una suerte de Fiebre de Sábado por la Noche latino, del siglo 21”, resumió la realizadora, en charla telefónica.

La autora del filme de terror “Vuelven” y las comedias “Casi Divas” y “Todo Mal” señaló que acaba de finalizar el primer tratamiento del guión de “Three Sundays”, título del largometraje.

“Trata sobre una población latina en un lugar como lo es Nueva York, que es invisible, pero que cuando llega el momento de manifestarse en la música se vuelven los reyes de la noche. Ese contraste me parece muy interesante”.

López se unirá así a Patricia Riggen (Los 33, la serie Jack Ryan) como las únicas directoras mexicanas en activo en la llamada Meca del Cine.

“Estoy segura de que vienen más directoras atrás”.

Las escenas de personajes de “Three Sundays”, consideró, no le darán problema: el reto será dirigir los momentos musicales.

“He vuelto a ver los grandes momentos musicales de películas extraordinarias, como las de Bob Fosse (Cabaret, Sweet Charity).

“Pero creo que es importante analizar los videos que proponen una nueva manera de narrar el baile. Como Childish Gambino, quien saca (el clip) ‘This Is America’ y lo pone en un plano secuencia donde no dejan de bailar nunca y explora una realidad estadounidense contundente”.

López baraja otros dos proyectos paralelos a “Three Sundays”, y cualquiera de ellos, según se desarrollen las cosas, podría ser el primero.

Uno, de corte internacional y del que dijo no poder hablar. Otro, un largometraje que le producirá el ganador del Óscar Guillermo del Toro.

“Puedo decir con emoción y cariño y admiración que (Guillermo) tiene un compromiso serio”.

Mientras tanto, continúa acumulando premios con “Vuelven”, una fábula oscura sobre fantasmas y la violencia en México.

El más reciente es el de Mejor Directora en el festival de cine fantástico de Bucheon, Corea del Sur, el más importante del género en Asia.

“Hemos ganado 33 premios, de los cuales 28 son internacionales. Es curioso. Esta película es improbable, una anomalía: de género, mexicana, dirigida y hecha por una mujer…

“A lo mejor por eso ha provocado esta reacción, ha abierto puertas internacionales”.

Entre esas puertas, reveló, está adaptar “Vuelven” al formato de serie tocando, en Estados Unidos, el problema de los niños migrantes, o en Inglaterra, con los infantes refugiados.

Al menos le resta acudir a 15 festivales más, en Alemania, Portugal, Líbano, Finlandia, Taiwán y otros lugares.